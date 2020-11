Alonso-Cuevillas adverteix que "a menys sensibilitat" tenen "més arguments per anar a jurisdiccions estrangeres" pel 17A

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que exerceix la defensa de la família de Xavier, el nen de tres anys que va morir als atemptats del 17A, ha criticat que "s'estan generant motius de nul·litat" del judici que aquest dijous celebra la tercera sessió a l'Audiència Nacional, que considera que "no servirà per establir la veritat. "Com menys sensibilitat mostri la justícia espanyola a les víctimes, més arguments tindrem per anar a les jurisdiccions estrangeres", ha amenaçat. El pare del nen, Javier Martínez, ha dit que està "trist" per l'evolució del judici. "Vull que la mort del meu fill serveixi per a alguna cosa", ha manifestat abans d'entrar a la sala.

Martínez ha assegurat que de les preguntes que ha fet durant els darrers tres anys es desprèn que "hi ha coses que han fallat" que vol que s'esclareixin al judici. En aquest sentit, ha dit que no ho pot demostrar, però que entre altres coses li ha arribat que la casa d'Alcanar la va fer explotar el servei secret del Mossad. "No aconsegueixo que vinguin a declarar", ha lamentat.



"Com sabien els serveis secrets que la casa existia? Quant de temps portaven els nois a Alcanar? Com van poder comprar els explosius si una normativa europea diu que es vigilin les compres? Com va anar sola la furgoneta de l'imam. Com va respondre el mòbil l'imam si estava mort? Qui va contestar? Hi ha alguna persona més a la cèl·lula?", s'ha preguntat.

També ha reiterat que manquen representants polítics en el judici i ha demanat més col·laboració entre els cossos policials. "Les 16 persones assassinades es mereixen alguna cosa. Si no serveix per això aniré on calgui. Vull saber la veritat, perquè és per tothom", ha dit. "Que el teu govern no vulgui investigar l'assassinat del teu fill... on està la democràcia?", ha reblat.

El president del tribunal no acceptarà qüestions prèvies

El president del tribunal que jutja els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017, Félix Alfonso Guevara, va rebutjar aquest dimecres la petició de l'acusació particular exercida per l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas d'incloure una prova pericial relacionada amb l'ADN de l'imam Abdelbaki es Satty. Guevara va justificar que es tracta "d'una prova totalment extemporània" i l'ha rebutjat.

El president de la secció tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional no acceptarà qüestions prèvies i va advertir a les acusacions que els escrits que es presentin "aniran a les escombraries". Aquesta decisió ha estat criticada per Alonso-Cuevillas. "No tindria lògica que es donessin més garanties a un procés de garanties inferiors i no a un procés per delictes més greus", va assegurar. "No ens deixa parlar".