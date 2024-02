Alves es defensa desacreditant a la víctima: "No em va dir que parés ni que no volgués"

L'exfutbolista del Barça Dani Alves assegura que la relació amb la denunciant que l'ha portat a judici per agressió sexual va ser en tot moment consentida. Ho ha dit aquest dimecres durant la tercera sessió a l'Audiència de Barcelona, en una declaració de poc menys de vint minuts i responent només a preguntes de la seva advocada. Alves ha mig plorat un parell de cops i ha representat davant del tribunal la postura que van mantenir els dos implicats.

El brasiler ha sostingut que ell no és un home "violent" i que en cap moment la noia li va demanar que "parés o que volgués sortir" del bany del reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. De fet, ha dit que tots dos estaven "gaudint" i que no va haver d'insistir gaire a la noia perquè entrés al bany per practicar sexe. També ha reconegut que durant tot aquell dia va consumir bastant alcohol.

El visionament de les imatges

Abans de la declaració d'Alves, el tribunal i les parts han pogut visionar part de les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca. També s'ha vist la càmera unipersonal del mosso d'esquadra que va gravar per accident. És precisament gràcies a aquesta que s'ha pogut escoltar la conversa entre l'agent i la víctima i la seva amiga.

La noia va explicar, entre plors, que Alves l'estava "pegant" i l'havia "tirat a terra". L'agent li va preguntar si l'acusat li havia introduït els dits a la vagina, com li havia dit un treballador de la discoteca, i ella va respondre afirmativament. L'agent també li va dir que podria haver entrat de forma voluntària al lavabo i després dir que no volia sexe amb Alves.

Això no obstant, la noia deia que no volia parlar gaire i no volia denunciar: "No vull res". L'agent va intentar convèncer la jove dient-li que li havien de fer una avaluació forense, tot i que afegia que, si no hi havia hagut "molta agressió", no hi hauria "gaire per explorar" i la visita mèdica seria ràpida. La noia es mostrava preocupada pel fet que no sortís el seu nom públicament enlloc, i el policia li garantia que no sortiria de l'àmbit judicial.

Les parts mantenen les peticions

La defensa del futbolista brasiler ha mantingut al tràmit final del judici per agressió sexual la seva petició d'absolució, encara que ha plantejat com a alternativa una condemna d'un any de presó, el període que porta a la presó preventiva, i 50.000 euros d'indemnització. Per part seva, la Fiscalia ha mantingut per a Alves la seva petició de nou anys de presó, que l'acusació particular exercida per la víctima eleva a dotze anys, en tots dos casos amb una indemnització de 150.000 euros.