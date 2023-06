L'actual alcaldessa de Vic, Anna Erra, serà la nova presidenta del Parlament en substitució de Laura Borràs, després de gairebé un any en què la segona autoritat de Catalunya ha estat en funcions. Així ho ha anunciat l'Executiva del partit aquest dimarts, que finalment ha proposat un nou nom per rellevar Borràs, ja desposseïda de l'acta de diputada després de ser condemnada per prevaricació i falsedat documental.

Serà escollida en un ple aquest divendres

Erra ha sigut alcaldessa des de 2015 però no repetirà en el mandat que tot just començarà aquest juny, tal com va anunciar fa temps. Previsiblement, des d'aquest divendres serà la nova presidenta de la Cambra, després que Junts hagi acordat presentar-la com a candidata del seu partit i que compti també amb el suport d'ERC i l'abstenció de la CUP.

Una presidència interina des de fa un any

Borràs va ser suspesa del càrrec el juliol, quan se li va obrir judici oral pel cas de corrupció quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), tal com marca el reglament. Des de llavors, la diputada d'ERC Alba Vergés ha ostentat les funcions de presidenta.



En aquests mesos, Junts no ha proposat un nom alternatiu per substituir-la, tot i que ERC sempre ha mantingut que estava disposada a votar el candidat que el partit proposés.



La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, durant una sessió de la cambra, fa algunes setmanes. — Bernat Vilaró / ACN

Va ser a l'abril quan el TSJC va condemnar a quatre anys i mig i un dia de presó i a 13 d'inhabilitació a la presidenta de Junts per un delicte de prevaricació administrativa i falsedat documental per adjudicar a dit diversos contractes a un amic seu. Amb la sentència, la Junta Electoral Central va ordenar retirar de manera definitiva l'acta de diputada a Borràs.​

Acord independentista per evitar la pesidència del PSC

Ha sigut en aquest moment, i passades les eleccions municipals, quan Junts ha proposat el nom d'Erra. ERC, tal com ha insistit en reiterades ocasions, votarà a favor de la candidatura per mantenir l'acord i mirar de refer els ponts entre els independentistes abans de les eleccions del 23-J.

Els socialistes presenten la diputada Assumpta Escarp

Entre els dos partits sumen 65 vots -la majoria absoluta se situa en 68-, de manera que necessitaran també l'abstenció de la CUP, que amb nou escons s'ha compromès a aquest moviment per tal d'impedir una presidència del PSC.



Els socialistes presentaran la diputada Assumpta Escarp -actual vicepresidenta segona de la Mesa- com a candidata, i els Comuns, a Joan Carles Gallego. Tanmateix, si no hi ha sorpreses, cap dels dos prosperarà en no comptar amb una majoria que els doni suport.

Amb l'elecció d'Erra s'imposa el sector pragmàtic de Junts, al qual pertany l'actual alcaldessa, propera al secretari general, Jordi Turull. Havia sonat també el nom del diputat Antoni Castellà, de Demòcrates, més proper a Borràs, però finalment hauria estat descartat.