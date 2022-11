Anticorrupció demana penes de fins a 21 anys de presó pel cas 3%

La Fiscalia Anticorrupció ha detallat la seva petició de condemnes per als responsables del finançament il·legal de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en el conegut com a cas del 3%. El ministeri fiscal considera provat que la formació s'embutxacava una comissió d'aquest volum a canvi de l'adjudicació de contractes públics a determinades empreses privades.



En concret, Anticorrupció ha comunicat que al judici sol·licitarà penes de 21 anys i 4 mesos de presó per a Andreu Viloca, antic tresorer de CDC, i de 18 anys i 10 mesos per a Germà Gordó, a qui situa com el contacte entre les empreses adjudicatàries i l'administració púbica. Per a Gordó, que va ser secretari del Govern durant la primera legislatura d'Artur Mas com a president (2010-2012) i conseller de Justícia en la segona (2012-gener 2016) també reclama una multa de 4,6 milions d'euros. En total, el fiscal José Grinda acusa 30 persones entre polítics i empresesaris i 16 persones jurídiques i també demana una multa de 3 milions per al PDeCat, a qui considera formació hereva de CDC.

L'escrit d'acusació detalla que, en el període de 2008 a 2015, "alts càrrecs de CDC, en connivència amb càrrecs públics i funcionaris de diferents Administracions, institucions públiques de Catalunya i els diferents empresaris acusats, van posar en marxa una estructura per finançar aquest partit polític il·legalment i en forma encoberta".

En l'entramat corrupte van utilitzar-se fundacions com a receptores de les suposades donacions

"Es tractava d'una actuació sistemàtica de, per una banda, recepció de diners per part d'empresaris, per altra banda, de transformació d'aquests diners en ingressos per a CDC, sense la màcula del seu origen il·lícit", explica el fiscal, que assegura que "els empresaris acusats es van concertar amb els càrrecs de CDC per fer pagaments encoberts al partit, sota l'aparença de donacions, a través de les fundacions vinculades al partit".

Diversos delictes

La Fiscalia entén que els fets descrits són constitutius de delictes d'organització criminal, de frau a les administracions públiques, de corrupció entre particulars, de tràfic d'influències, de suborn, de prevaricació i de blanqueig de capitals.

En aquest context, Anticorrupció detalla que Viloca "s'ocupava de fer la triangulació amb autoritats i amb empresaris, i dels pagaments a les fundacions". Dit amb altres paraules, gestionava com s'havien de fer aquestes falses donacions. "Sent administrador i tresorer de CDC i de la fundació CatDem, portava un control exhaustiu de totes les licitacions i adjudicacions d'obra pública i de concursos oferts per diferents administracions sota l'esfera de poder de CDC", recull l'escrit.

Pel que fa a Gordó, aquest hauria estat "el contacte dels contractistes amb l'Administració Pública catalana i CDC" durant diversos anys. "Aquest contacte, a més d'haver-se realitzat al marge de les vies legals i de la funció que li corresponia dins del Govern català, va ser dirigit en benefici dels contractistes esmentats i al del partit polític al qual pertanyia, objectius ambdós oposats al bé públic", explica la Fiscalia.

Altres peticions de condemna

D'entre les 30 persones acusades destaca que per a Daniel Osàcar, també antic tresorer del partit, la Fiscalia es limitaria a treballs en benefici de la comunitat gràcies a la seva col·laboració en l'aclariment dels fets investigats, segons ha avançat La Vanguardia. Similar seria el cas de Francesc Sánchez, responsable de l'àrea econòmica i jurídica de CDC. El ministeri públic li demanaria un any de presó per un delicte d'organització criminal i 10 mesos més per altres delictes que podran ser substituïts per treballs en benefici de la comunitat.

Pel que fa als acusats responsables d’empreses públiques, la Fiscalia demana 10 anys de presó per a Josep Antoni Rosell, exdirector general d’Infraestructures de Catalunya, sis anys per a Antoni Vives i quatre i mig per a Sixte Cambra, antic president del Port de Barcelona, entre d’altres.