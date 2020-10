L'extresorer de CDC declara que Artur Mas coneixia el blanqueig de capitals del partit

Definitivament l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar ha canviat d'estratègia per defensar-se dels escàndols de corrupció que l'afecten. I ha decidit engegar el ventilador i esquitxar directament l'expresident del Govern Artur Mas. Si la setmana passada Osàcar, que té 85 anys i està complint condemna pel cas Palau, ja va admetre davant el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata el blanqueig de capitals de CDC, aquest dimarts ha anat més enllà i ha manifestat que Artur Mas coneixia aquestes pràctiques. Amb tot, ha assegurat que qui controlava el sistema de blanqueig era l'exgerent del partit i exconseller del Govern, Germà Gordó. Mas sempre havia dit que desconeixia l'existència d'aquest tipus de pràctiques.



Osàcar ha canviat d'advocat les darreres setmanes i ha virat d'estratègia abans de sotmetre's a judici pel cas 3%, que investiga les comissions il·legals que diverses empreses haurien pagat a la formació a canvi de l'adjudicació de contractes públics. En aquesta ocasió, Osàcar ha estat citat a declarar per segona vegada en una setmana en el marc de la investigació d'una peça separada del cas, en què hi ha imputats des de l'estiu els exconsellers de la Generalitat Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macías, a banda de diversos antics càrrecs del partit.



Segons la instrucció de De la Mata, hi ha indicis que les donacions que aquests van fer al partit entre el 2009 i el 2012 eren "actes d'aflorament de diner procedent de delictes realitzats per persones pròximes a CDC seguint un pla superior traçat pels jerarques del capital". Dit d'una altra manera, una manera de blanquejar les suposades comissions il·legals rebudes a canvi de contractes.



Osàcar, condemnat a tres anys i mig de presó pel cas Palau, compleix condemna des del juliol, si bé ho fa un pis tutelat de la Generalitat pel seu estat de salut i avançada edat. A més a més, se li va concedir el tercer grau.