Aposta de Cultura per la producció audiovisual en català: subvencionarà amb 7,5 milions cinc sèries de gran format

El Departament de Cultura subvencionarà la producció de cinc sèries de gran format en català amb un total de 7,5 milions. Per primera vegada, les ajudes són exclusivament per a produccions en versió original catalana, és a dir, es rodaran en català. Era un dels requisits imprescindibles per a poder accedir a aquesta línia de subvencions.

Cada ficció rebrà 1,5 milions per part de la Generalitat, més del triple del que es va atorgar l'any passat (400.000 euros). A banda del finançament públic, les cinc sèries seleccionades han superat els 4 milions de pressupost global que els permetrà ser més ambicioses i competir en igualtat de condicions en el mercat amb altres grans produccions europees. Tot plegat, forma part d'una bateria de mesures anunciada fa unes setmanes pel president Pere Aragonès per revertir la disminució de l'ús de la llengua.

El Departament de Cultura ha remarcat que l'augment de la dotació de la línia de producció de sèries respecte del 2021 respon al seu convenciment "d'apostar per la ficció catalana i situar-la en el lloc que li correspon, dotant-la amb els recursos suficients". L'any passat, a més, no era un requisit que la sèrie fos en català.

Cultura també ha augmentat fins els 40,5 milions el suport que l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ofereix al conjunt del sector. És la xifra més alta posada al servei de les empreses i els professionals de l'audiovisual en els darrers anys.



Les sèries en català que rebran la subvenció

Les sèries que es beneficien d'aquesta nova línia d'ajudes del Departament de Cultura són:

El mal (Mediaproducción SLU), un thriller situat en la Barcelona del confinament pandèmic, en què dos agents dels Mossos d'Esquadra s'enfronten a un assassí en sèrie. La sèrie està dirigida per Oriol Paulo i compta amb els guionistes Lluís Arcarazo, Guillermo Cisneros i Maria Jaén.

Ravalejar (Arcadia Motion Pictures SL), sobre la lluita dels propietaris d'un restaurant de tota la vida d'aquest barri barceloní que lluiten contra els compradors de l'edifici on es troba; amb direcció de Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta. Els guionistes són Justin Webster, Pol Rodríguez, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danés i Isa Campo.

Pubertat (Distinto Films SLU, Corte y Confección de Películas SL i Uri Films, SL), un drama coral a l'entorn d'una acusació d'abús sexual, que situa l'acció en un entorn rural a la província de Tarragona. La sèrie està dirigida per Letícia Dolera, i guionitzada per ella mateixa i Almudena Monzú.

Això no és Suècia (Nanouk Films SL), ens acosta a una família que es trasllada a Vallvidrera, a la serra de Collserola, buscant una vida millor per a les seves filles. Però potser no trobaran exactament el què cerquen... La sèrie compta amb Mar Coll com a directora principal, Aina Clotet, Cèlia Giraldo i Sara Fantova com a codirectores, i Valentina Viso i Dani González com a guionistes.

El fill del xòfer (Zeta Audiovisual SAU i On Cinema 2022 AIE), sobre l'ascens fins a director de TV3 d'Alfons Quintà, vist a través de la mirada de dos joves periodistes que fan un reportatge sobre els trenta anys de la televisió catalana. Amb Isaki Lacuesta com a director i guió de Lacuesta mateix, Cristóbal Garrido i Isa Campo.