Aquest serà l'últim Sant Jordi amb roses locals per la falta de relleu generacional i el canvi climàtic

El Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor preveu que es venguin set milions de roses aquest Sant Jordi, però ha advertit que serà el darrer amb producte local. Així ho ha assenyalat aquest dimecres el president del gremi, Miquel Batlle, i ho ha justificat per la falta de "relleu generacional" i perquè actualment "no és rendible" produir el volum de roses que demana Sant Jordi. A la vegada, ha afegit que "es necessiten unes infraestructures molt ben muntades i això val molts diners".

"Es necessiten unes infraestructures molt ben muntades i això val molts diners"

Tot i així, Batlle ha afirmat que hi ha el "terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci" i, segons les paraules dels mateixos pagesos, "és l'últim any", ha insistit. Actualment, les roses que es produeixen a Catalunya són del Maresme, on només queda un productor que ho faci, el Joan Pons, que és de Santa Susanna (Maresme) i preveu comercialitzar-ne unes 50.000 unitats, un 15% menys que l'any passat. Pons també culpa el canvi climàtic i les altes temperatures de l'hivern, que no afavoreixen el cultiu.

Sigui com sigui, la comercialització de roses creixerà enguany i 2,3 milions d'unitats sortiran de Mercabarna-flor gràcies a la importació d'altres països. El president de Mercabarna, i regidor d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha calculat que les vendes pujaran un 20% més que l'any passat. Valls també ha recordat que la diada concentra el 30% del total de vendes de Catalunya en un any. En tota, s'han repartit unes 5.400 llicències per la capital catalana per vendre roses i llibres.

Valls espera que sigui una jornada de Sant Jordi "multitudinària" i "més ciutadana" pel fet que el calendari ha fet que sigui en dia feiner i això farà recuperar "la normalitat total" d'aquesta festivitat.



Les roses, a partir de 4 euros

Miquel Batlle ha subratllat que Colòmbia és "la número 1" de producció i pot "abastir un Sant Jordi perfectament", a la vegada ha indicat que "la brotada els ve ara i es pot garantir la frescor de la rosa". El president dels majoristes de Mercabarna-flor ha explicat que enguany "hi ha hagut uns problemes amb Equador per un tema climatològic" i això ha fet baixar una mica el 20% de producció de la rosa vermella i, a la vegada, "pujar una mica el preu". També venen dels Països Baixos.

En aquest sentit, el president dels majoristes ha apuntat que el preu de les roses "a partir de quatre euros", tot i que ha puntualitzat "del valor afegit" que vulgui donar el florista al seu producte.