Barcelona recupera la totalitat de les Rambles en un Sant Jordi amb més parades que mai

Més parades descentralitzades en set districtes de Barcelona, punts de venda a la totalitat de les Rambles i una tarifa per a les llibreries i editorials que hagin sol·licitat un espai i s'hagin inscrit en el servei professional: així serà el Sant Jordi d'aquest 2024, que, per primer cop des de fa uns anys, cau en un dia laborable.

En la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dilluns a l'Ateneu Barcelonès, el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Marià Marín, ha concretat que el proper 23 d'abril hi haurà dins el servei professional un total de 336 parades ocupant un espai de 3.356 metres i 214 parades per a les signatures d'autors. L'any 2023, les xifres van ser inferiors: 320 parades de llibres, 3.294 metres de metratge i 213 punts per a les firmes. El representant de la Cambra del Llibre de Catalunya, Jordi Ferré, ha apuntat que afronten "un Sant Jordi amb optimisme" i que estarien "contents" amb unes xifres de venda similars.

La polèmica quota per als paradistes

Una de les novetats polèmiques d'aquest 2024 és la tarifa que han hagut de pagar tots aquells paradistes que s'han inscrit en el servei professional. La mesura va ser anunciada el passat febrer, i aviat van sorgir critiques en relació a la "mercantilització" d'aquesta festa popular. Segons ha explicat aquest dilluns el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, aquest copagament ha vingut per quedar-se, tot i que s'obrirà una reflexió interna dins del sector. "Si és per continuar treballant bé, es quedarà", ha assegurat.

Les més de 330 parades que hi haurà enguany ja han fet l'ingrés corresponent perquè ja es demanava a l'hora d'inscriure's. Segons han explicat, el pagament "no és per ocupar un espai" perquè l'Ajuntament de Barcelona "els cedeix gratuïtament", sinó que s'utilitzarà per cobrir les despeses de les "estructures de seguretat", de "suport", la "il·luminació i electricitat", etc. "La paraula taxa és equívoca, no hi ha negoci. És un mecanisme per cofinançar una part dels serveis imprescindibles. Quan mobilitzes un milió de persones cal tenir uns mecanismes de seguretat", ha afegit Xavier Marsé, regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona.

Imatge d'arxiu de Sant Jordi a Barcelona l'any 2023. — Kike Rincón / Europa Press

Les tarifa "consensuada" d'enguany ha estat de 80 euros per cada mòdul de 6 metres. El preu per als paradistes que no estiguin associats pujarà 20 euros més. Les parades seran de 6, 12 o 18 metres, i només podran arribar als 24 metres si inclouen taules per a les firmes d'autors. "Creiem que la gent ho ha entès amb les explicacions que hem donat, que parteixen d'una discussió interna d'una comissió amb llibreries petites", ha afegit del Arco.

Un Sant Jordi descentralitzat

Enguany s'apostarà encara més per la descentralització de les parades inscrites en el servei professional en set districtes de Barcelona: Ciutat Vella (94 parades), Gràcia (26), Eixample (230), Les Corts (9), Sant Martí (13), Sant Andreu (6) i Sarrià (4). Com a novetats, també es recuperarà les Rambles senceres com un espai per a parades de llibreries, floristeries i entitats del barri i, finalment, el carrer Gran de Gràcia estarà pràcticament ple. Hi haurà punts de venda més esponjats, des de Jardinets de Gràcia fins a Travessera de Gràcia.

En aquesta línia, a la resta de Catalunya també s'impulsarà el consum de llibres i de cultura en més espais específics per al llibre i la rosa. "Estem davant un model d'èxit", ha asseverat Ferré. Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha dit que es tracta d'una "festa de país" on es posa el llibre "al centre".

Les biblioteques també tindran un paper destacat, organitzant activitats populars al llarg del dia. El pregó de Sant Jordi el farà l'escriptor i actor britànic David Walliams davant la Biblioteca Gabriel García Márquez, proclamada la millor biblioteca pública del món.

Els llibres més venuts

Per evitar confusions i queixes, enguany no es revelarà el nom del llibre més venut de Sant Jordi al final de la jornada, sinó que es publicaran les "tendències dels dies anteriors". El dia 24 es donaran les llistes de venda sumades a les dades passades i, per últim, el 29 d'abril s'oferirà l'escrutini real dels llibres més venuts aquest 2024.

Marsé ha alertat que "potser hi ha una petita baixada en les vendes" pel fet que caigui en dia feiner, però la voluntat és obtenir xifres similars a les de l'any passat, on més de la meitat de llibres venuts van ser en català.