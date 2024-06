Aquesta és la programació de la temporada del Teatre Lliure, la primera amb Julio Manrique de director

El Teatre Lliure de Barcelona ha presentat aquest divendres la seva programació pel 2024-2025. Estarà formada per 24 espectacles, entre els quals hi ha set produccions pròpies, vuit coproduccions i nou espectacles convidats, repartit en tres sales, la de Gràcia i les de Montjuïc. La nova temporada significa l'estrena completa de Julio Manrique com a director. S'inaugurarà el 3 d'octubre amb l'adaptació de La gavina d'Anton Txékhov, signada per Manrique amb Marc Artigau i Cristina Genebat.

Altres propostes destacades de la programació de la temporada són L'herència de Josep Maria Mestres amb Carlos Cuevas i Albert Salazar, o la nova comèdia de La Calòrica, que porta per títol La brama del cérvol. D'altra banda, es posarà en marxa el projecte Ànima Lliure que començarà amb Fantàstic Ramon, una proposta capitanejada per Clàudia Cedó.

Manrique ha reivindicat l'"aposta pel teatre contemporani" de l'equipament i el gran "compromís" amb la diversitat i l'educació. El director ha estat rebut amb una forta ovació i s'ha mostrat commogut des del primer moment, agraint la feina feta per l'equip anterior, i també augurant el que espera que sigui una aventura "apassionant i compartida".

Pel que fa als pilars dels pròxims anys, ha recordat que una de les apostes passa per la programació, lligada a la recuperació de l'Espai Lliure com a espai d'exhibició permanent, la implementació del projecte Ànima Lliure, el vessant educatiu o les activitats complementàries. També ha assegurat que s'incidirà en la possibilitat d'anar fent càstings oberts a les successives temporades, i posar l'accent en les reposicions.

El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, presentant la temporada 2024-2025. — Eli Don / ACN

El director també ha anunciat un canvi en l'equip de direcció del Lliure: Cesc Casadesús s'incorporarà com a adjunt a partir de l'1 de setembre, després de tancar la seva etapa al capdavant del Teatre Grec, i agafant el relleu d'Ivan Benet. "Ha estat una peça clau en la fase d'arrancada, però a partir del mes de juliol es dedicarà a la seva carrera professional com a actor i director d'escena", ha assenyalat.

La programació

A banda de La gavina a la sala Fabià Puigserver, a partir del 4 de desembre també es podrà veure El misantrop de Molière, dos clàssics vistos amb ulls actuals. Està signat per Sergi Pompermayer, Pablo Macho i David Selvas, compta amb Pol López, Mireia Aixalà, Laia Alsina o Norbert Martínez. La coproducció amb La Brutal i el Grec s'estrenarà en el marc del festival. Clàudia Cedó tornarà a dirigir intèrprets amb i sense diversitat funcional a Fantàstic Ramon a partir del 2 d'abril, part del projecte Ànima Lliure, que vol fer del Lliure "un espai artístic obert a tothom i format per veus i cossos diversos".

Balanç de la temporada 2023-2024

La temporada 2023-2024 tanca amb una ocupació mitjana del 81%, un 6% més respecte de la passada. Els muntatges més exitosos han estat El dia del Watusi, Mount Average, Le congrés ne marche pas i 300el x 50el x 30el. Un total de 87.758 espectadors han passat pel Teatre Lliure, dels quals un 61% són de Barcelona, un 30% de l'àrea metropolitana, un 5% de la resta de Catalunya i un 4% de l'Estat i de fora d'aquest.