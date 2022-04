El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dijous explicacions al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre el presumpte espionatge als líders i activistes independentistes catalans i bascos a través del sistema israelià Pegasus, que només poden adquirir els governs, des de 2017 a 2020, segons l'estudi de Citizen Lab publicat aquest dilluns a The New Yorker.

10 partits han demanat la creació d'una comissió d'investigació al Congrés

En unes declaracions fetes a les portes del Congrés, Aragonès ha dirigit totes les mirades al líder de l'Executiu, que "ha de prendre decisions" si vol continuar comptant amb el suport parlamentari que brinda ERC al Govern espanyol. "No pots pretendre que tot segueixi igual després d'aquest escàndol d'espionatge, el més gran de la democràcia", ha afirmat.



Aragonès s'ha reunit aquest dijous al Congrés amb els representants dels partits sobiranistes amb dirigents espiats pel programari, una llista que inclou també els noms dels diputats Jon Iñarritu (EH Bildu), Ferran Bel (PDeCAT), Miriam Nogueras (Junts ) i Albert Botran (CUP). En aquest sentit, fins a un total de deu forces polítiques van sol·licitar aquest dimecres la creació d'una comissió de recerca a la Cambra Baixa per aclarir aquest assumpte.

Aquesta petició, que necessita els vots de PSOE perquè prosperi, és un "requisit indispensable perquè continuï com fins ara la voluntat i actitud del Govern respecte a la legislatura actual", ha sostingut Aragonès. Si bé, el president ha deixat clar que aquesta no és l'única mesura a prendre per part de l'Executiu dirigit per Pedro Sánchez, les explicacions del qual han estat vagues sota l'empara que atorga la llei a les actuacions del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).



Aragonès ha assegurat tenir en aquests moments "confiança zero" al Govern de coalició, i ha cridat a restaurar el joc net davant les sospites que hi ha organismes de l'Estat que poden estar vinculats a un possible cas d'espionatge massiu. "Si el que pretens és que el teu soci de legislatura et segueixi donant suport, has de prendre decisions, ser molt clar i arribar fins al final".

"A partir de les decisions que prengui o no prengui el Govern, també el Govern i els partits prendran decisions sobre el futur de la legislatura", ha conclòs el president, deixant la pilota a la teulada de l'Executiu. Aragonès ha fet aquestes declaracions fora del Congrés, després d'haver mantingut també una trobada amb el portaveu d'Unidas Podemos a la Cambra, Pablo Echenique, i Jaume Asens, president del grup parlamentari morat, així com una conversa telefònica amb el portaveu de PNB, Aitor Esteban.