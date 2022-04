Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha xerrat uns minuts amb Pablo Iglesias al programa La Base de Público sobre l'escàndol de Pegasus i el ciberespionatge a dirigents polítics independentistes. Junqueras ha estat rotund a l'hora de condemnar aquesta pràctica de les clavegueres de l'Estat.

Junqueras ha explicat com es viu en ser espiat: "Intentes ignorar que t'espien, però alhora n'ets conscient. Nosaltres hem de seguir fent la nostra feina tot i que ens espien, així que de vegades actues amb una mica més de prudència del que hauries de tenir en unes circumstàncies més adequades o més normals".

Junqueras no dubta ni per un segon que el Govern espanyol i l'Estat estan darrere de l'espionatge de "més de 60 persones, entre elles advocats, periodistes i càrrecs electes per via democràtica". El seu raonament és molt lògic: "No hi ha cap altre Estat del món al qual interessi espiar els advocats que hi ha a Catalunya o els periodistes que treballen a Catalunya. És evident, per tant, que només pot ser l'Estat espanyol o una part de l?Estat espanyol, sobretot si ha comprat el programa".

"Això o es fa amb el consentiment, el permís i l'ordre explícita del Govern espanyol o en el fons també s'està fent contra el Govern espanyol"

"Però aquí hi ha una altra qüestió rellevant: això o es fa amb el consentiment, el permís i l'ordre explícita del Govern espanyol o en el fons també s'està fent contra el Govern espanyol; és a dir quan hi ha una part de l'Estat que actua, si és que és així, al marge de la voluntat d'un govern, en el fons actua contra el seu govern, perquè al final aquí s'espia no només les persones a qui s'espia, sinó que s'espia totes les persones que parlen amb les persones que s'espien és a dir, aquí s'han espiat les converses de qualsevol. Qui més interessat hauria d'estar en aclarir els fets és el Govern espanyol", es queixa Junqueras.

Junqueras almenys es congratula que "una part del Govern espanyol", la de Podemos, ha condemnat l'espionatge amb Pegasus als polítics independentistes. Sobre les relacions entre el PSOE i ERC després de les últimes notícies sobre Pegasus i com poden afectar el futur, Junqueras assegura que la seva formació "no regalarem la bandera del diàleg i de la negociació a qui no se la mereix i hi ha una part del Govern espanyol que és evident que no se la mereix".

En qualsevol cas, Junqueras també creu que és l'independentisme català "qui acumula capital polític" amb tot aquest escàndol, perquè ells compleixen les normes i l'Estat espanyol, no. "Hi ha una part del Govern espanyol que prefereix perdre capital polític, que prefereix perdre prestigi perquè creu que hi ha una cosa que és més important el concepte d'Estat, el concepte de nació i la idea que pot utilitzar qualsevol instrument per protegir un determinat concepte de nació i Espanya".