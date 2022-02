Aragonès anuncia l'obertura d'una delegació de la Generalitat a Andorra 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest divendres l'inici dels treballs per crear una delegació del Govern a Andorra. Així ho ha dit en una compareixença al Principat, després de reunir-se amb el cap de l'executiu del país, Xavier Espot. "Si hi ha un estat amb qui hem de tenir una relació especial és Andorra", ha afirmat Aragonès, que ha detallat que l'objectiu és el d'enfortir els "llaços compartits" i encarar plegats els reptes de futur de tots dos territoris. Espot ha valorat positivament la iniciativa i ha dit que pot servir per aprofundir en d'altres fòrums on ja s'hi col·labora. En aquest sentit, ha plantejat que es pugui crear una àrea funcional dels Pirineus en el marc del pròxim programa europeu POCTEFA.

Aragonès ha dit que el procediment d'obertura de la delegació del Govern a Andorra ha de seguir la normativa catalana i andorrana. Tots dos mandataris han coincidit en què aquesta seu també servirà per enfortir el treball compartit per la Comunitat dels Pirineus. En aquest sentit, Espot ha destacat que el suport de Catalunya és "essencial i necessari" en aquells projectes que serveixen per desenvolupar econòmicament tota aquesta àrea de muntanya. Per aquest motiu, en la proposta plantejada pel cap de l'executiu del Principat es pensa en que tant les comarques pirinenques, com Andorra i part dels departaments dels Pirineus Orientals i l'Arieja hi tinguin presència.

Els dos presidents han destacat la importància de la seva trobada, tenint en compte que no s'havia dut a terme cap en els darrers dotze anys al Principat d'Andorra i també pel fet que aquesta està precedida per la que va tenir lloc al juliol a la Generalitat. En aquest sentit, Aragonès i Espot han fet èmfasi en tots els aspectes de llengua, cultura i territori que els uneixen, a més de les sinergies establertes en els àmbits turístic, econòmic, cultural, ambiental, educatiu o sanitari, entre d'altres.



A la reunió també s'ha parlat d'infraestructures i de la necessitat que cada administració comparteixi els projectes que té sobre la taula. Així, s'ha decidit delegar en els ministeris andorrans i els departaments de la Generalitat el diàleg sobre aquesta qüestió, amb la creació d'un grup de treball tècnic en aquesta matèria.

Quant a la discrepància sobre el parc fotovoltaic situat al límit fronterer entre Andorra i el terme municipal de les Valls de Valira (Alt Urgell), Espot ha dit que a la trobada s'ha acordat treballar de forma coordinada amb la Generalitat i els ens que en depenen per ajudar a trobar "una solució de compromís que sigui beneficiosa per totes les parts". Per la seva banda, Aragonès ha dit que s'han ofert al govern de l'Estat de cara a poder col·laborar en la comissió bilateral entre estats que s'ha de posar en marxa per delimitar la frontera. A més, ha valorat la "capacitat tècnica i coneixement extraordinari de la zona" que té l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per defensar la seva participació en l'àmbit tècnic.