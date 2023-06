Aragonès aposta per esgotar la legislatura amb un Govern renovat

Els canvis al Govern anunciats pel president Pere Aragonès són una aposta per arribar al final de la legislatura, el febrer del 2025. Amb el tercer govern en dos anys, Aragonès respon així a la patacada electoral d'ERC el 28-M, a polèmiques internes com la pugna que ha enfrontat el conseller d'Educació amb els sindicats i es prepara per a les eleccions generals del proper 23-J.

"Formulem aquests canvis perquè es pugui completar una legislatura sencera"

"Formulem aquests canvis perquè es pugui completar una legislatura sencera. L'estabilitat és imprescindible", ha afirmat Aragonès en una roda de premsa a la Generalitat. Surten del Govern Teresa Jordà (Acció Climàtica), que serà candidata al Congrés, Josep González-Cambray (Educació) i Juli Fernàndez (Territori), i els rellevaran David Mascort, Anna Simó i Ester Capella, respectivament.



Els consellers prendran possessió aquest dilluns a la tarda i està prevista que aquest dimarts ja participin a la reunió setmanal del Consell Executiu. "Afrontem la segona part de la legislatura amb més fortalesa i energia renovada", ha remarcat Aragonès, tot i que els nous noms siguin històrics del partit i amb una llarga trajectòria en càrrecs institucionals.



El de Gonzàlez-Cambray, un relleu esperat

Cada canvi respon a un moviment diferent. Mentre que el relleu de Jordà ha sigut coordinat entre partit i Govern, el de Gonzàlez-Cambray i Fernández, que ha estat tan sols vuit mesos a l'executiu, es deuen a factors interns. El número u d'Educació ha protagonitzat nombrosos xocs amb els sindicats després d'impulsar canvis com l'avançament de l'inici del curs escolar.

Simó ja ha treballat amb la comunitat educativa

Tot i que Aragonès ha evitat qualsevol tipus de crítica al conseller sortint, ha explicat que afrontar el nou curs al setembre amb una nova cara permetrà "consolidar" els canvis empresos, entre els quals la gratuïtat del 0-3 i l'increment de plantilles.



El substituirà Anna Simó, dirigent històrica d'ERC, que té una llarga trajectòria i experiència en gestió. A més de ser consellera amb el primer Govern tripartit, va presidir el Consell Escolar, fet que ha destacat Aragonès: "Els docents ho estan donant tot, necessiten una conselleria renovada".

Fernàndez, incòmode amb la B-40

En el cas de Juli Fernández, que ha estat tot just vuit mesos al Govern, el relleu suposa un punt d'inflexió per tirar endavant acords com el de la B-40. Es tracta d'un dels intercanvis que van permetre l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat amb el suport del PSC i una infraestructura davant de la qual l'exalcalde de Sabadell s'havia mostrat disconforme.

Fernàndez s'havia oposat a la construcció de la B-40

Aragonès ha remarcat que després de converses amb el conseller sortint van acordar que aquesta era la millor opció "per continuar les polítiques" i ha dit que des del Parlament seguirà la seva tasca.



Així mateix, ha destacat la relació de Capella, consellera entrant, amb els diferents actors de Madrid, on ha estat delegada del Govern, per tirar endavant els acords pressupostaris tant de Catalunya com de l'Estat. També tindrà un rol en el desplegament de la regulació dels preus del lloguer impulsada per la nova Llei d'Habitatge estatal.



Per últim, el relleu de Jordà per Mascort és el més continuïsta ja que fins ara era el secretari general de la consellera sortint.