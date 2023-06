Aragonès sacseja el Govern amb tres canvis de consellers després de la patacada electoral d'ERC

Vuit mesos després de la profunda remodelació que va experimentar el Govern després que Junts decidís sortir-ne, el president Pere Aragonès ha decidit sacsejar el seu executiu. Els canvis afecten tres departaments i arriben després de la patacada d'ERC a les eleccions municipals, en què el partit va deixar-se 300.000 vots i va comprovar com no treia rendiment a les urnes de la seva gestió a la Generalitat.

En concret, surten del Govern els consellers Josep González-Cambray (Educació), Juli Fernàndez (Territori) i Teresa Jordà (Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), i els rellevaran Anna Simó, Ester Capella i David Mascort, respectivament.

La substitució de Jordà, que ha liderat les mesures per abordar la sequera des del Departament d'Acció Climàtica, es coneixia des que dissabte el Consell Nacional d'ERC va anunciar que faria tàndem amb Gabriel Rufián a les eleccions generals del 23 de juliol. El canvi en l'àrea serà continuista, ja que la cartera l'assumeix David Mascort (1969), que n'era el secretari general. Home de partit, Mascort acumula gairebé sis anys com a alt càrrec al Departament i també va ser durant més d'una dècada (2011-2022) alcalde de Vilabrareix, un municipi de menys de 3.000 habitants del Gironès.

Simó i Capella, dues veteranes d'ERC

González-Cambray deixarà Educació després de protagonitzar constants enfrontaments amb els sindicats de docents, que han qüestionat constantment la seva gestió i les seves decisions i han convocat diverses vagues durant el mandat per reclamar millores i canvis. En les protestes dels docents un dels càntics més constants era, precisament, reclamar la dimissió o el cessament de Cambray, que va convertir-se en conseller el maig de 2021, quan va constituir-se el Govern d'Aragonès. En l'anterior legislatura havia estat director general d'Educació, que tenia com a conseller Josep Bargalló.

La seva substituta és Anna Simó (1968), una dirigent històrica d'ERC, que ja havia estat consellera fa dues dècades, durant el primer Govern tripartit, presidit per Pasqual Maragall. En concret, Simó va ser consellera de Benestar Social i Família. Posteriorment va acumular més d'una dècada (2006-2017) com a diputada al Parlament i va arribar a ser secretària primera de la Mesa durant el mandat de l'1 d'octubre (2015-2017). Precisament arran d'aquests fets va ser jutjada per desobediència i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la va condemnar a quatre mesos d'inhabilitació per desobediència.

Finalment, Juli Fernàndez havia arribat al càrrec de conseller de Territori tot just fa vuit mesos, arran de la sortida de Junts del Govern. Alcalde de Sabadell entre 2015 i 2017, també va ser delegat del Govern a la província de Barcelona. Part del seu desgast s'explica per l'acord de pressupostos de la Generalitat que van tancar al febrer el Govern i el PSC, que implicava avançar en la construcció del Quart Cinturó o B-40, una infraestructura que genera un fort rebuig a ERC i en moviments socials i ecologistes del Vallès, el territori de Fernàndez. De fet, el mateix Aragonès va reconèixer que tirar-la endavant no era el seu "model de país".

La nova consellera de Territori serà Ester Capella (1963), una altra veterana d'ERC, que acumula nombrosos càrrecs institucionals. Ha estat regidora a l'Ajuntament de Barcelona (2007-2011), senadora, diputada al Congrés durant diverses legislatures, delegada del Govern de la Generalitat a Madrid i, també, consellera. En concret va encapçalar la cartera de Justícia entre 2018 i 2021, durant la presidència de Quim Torra. Capella havia tornat recentment a Barcelona i va ser la número tres de la llista d'ERC a les eleccions municipals. Per tant, era regidora electe de la capital catalana, però no arribarà a prendre l'acta.