Teresa Jordà farà tàndem amb Gabriel Rufián en la candidatura d'ERC per a les generals

La consellera d'Acció Climàtica i Agricultura, Teresa Jordà, serà la número 2 de la candidatura d'ERC per a les eleccions generals del 23 de juliol. Així ho ha anunciat el president del partit, Oriol Junqueras, en el consell nacional dels republicans aquest dissabte. Per tant, Jordà farà tàndem amb el diputat d'ERC Gabriel Rufián, que torna a encapçalar la llista a Madrid, com ja va fer als comicis del novembre del 2019.

Junqueras ha destacat el perfil de "gestió" de la consellera, així com la seva experiència com a diputada al Congrés (2011-2018) i com a alcaldessa de Ripoll (2003-2011). "Estem convençuts que podem aportar en aquesta candidatura tot allò que sabem fer en l'àmbit de la gestió i en el combat en el carrer en defensa de la democràcia i de Catalunya", ha remarcat en un breu discurs.

Des del Govern asseguren que Jordà continuarà al capdavant del Departament fins que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "consideri fer efectiu el relleu". A l'espera que es materialitzi la seva substitució, fonts de l'executiu citades per l'ACN subratllen que la consellera té "la màxima confiança del president" i reivindiquen la seva feina i "capacitat d'anticipació" per afrontar la sequera.

Junts concorrerà en coalició amb Demòcrates i el Moviment d'Esquerres

Junts per Catalunya, Demòcrates de Catalunya i el Moviment d'Esquerres de Catalunya han acordat presentar-se en coalició a les eleccions generals del 23-J. Les tres formacions van registrar divendres la coalició davant la Junta Electoral Central amb l'objectiu de presentar una llista de país al Congrés "que aplegui el màxim de sensibilitats independentistes per recuperar l'esperit unitari de Junts pel Sí". Míriam Nogueras (Barcelona), Marta Madrenas (Girona), Isidre Gavin (Lleida) i Josep M. Cruset (Tarragona) seran els caps de llista a les quatre demarcacions.