Giró es retira i no es presentarà a les primàries per encapçalar la llista de Junts el 23J

Jaume Giró s'aparta de la cursa per encapçalar la candidatura de Junts a Madrid. L'exconseller d'Economia, que representa l'ànima més pragmàtica del partit, no es presenta finalment a les primàries per triar el cap de llista per les eleccions generals del 23-J, tal com havia anunciat el dimarts. Giró competia amb l'actual portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ha rebut el suport explícit de Puigdemont i que sembla que serà l'única candidata.

En declaracions a l'ACN, Giró ha explicat que ha pres aquesta decisió després que Carles Puigdemont i el secretari general de Junts, Jordi Turull, li hagin fet saber que obrir un procés de primàries "no és el més oportú ni convenient" en aquests moments, ja que "s'està treballant en la constitució dels ajuntaments, per una banda, i en intentar formar un front unitari de l'independentisme a Madrid, per una altra".

"Calendari ajustat" i "visió pròpia"

Segons el reglament de primàries aprovat pel partit, el termini de presentació de candidatures estarà obert fins a aquest diumenge 4 de juny. La campanya de les primàries serà del dilluns 5 al dijous 8 de juny i la votació serà l'endemà, el divendres 9 de juny. Giró creu que aquest calendari és "molt ajustat", en part, per l'avançament electoral. "Així es fa molt difícil que les primàries es puguin celebrar en condicions", ha argumentat.

Giró reconeix que té "una visió propia" compartida amb altres militants sobre el paper que Junts hauria de tenir a Madrid

Malgrat tot, Giró continuarà formant part de l'executiva del partit. També reconeix que té "una visió pròpia" sobre el paper que Junts hauria de tenir a Madrid, que ha considerat de "negociació intel·ligent", però alhora recorda que és una visió "compartida" amb militants i votants.

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lloat el "gest" de Giró i ha considerat que "és un actiu polític d'alt nivell". "Té un gran sentit de país", ha afirmat Puigdemont a través del seu compte de Twitter.