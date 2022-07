Aragonès, sobre Borràs: "Els delictes són els que són. A ERC posaríem la institució per davant i se l'apartaria"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que els delictes que formen part de la instrucció judicial contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "són els que són". "El que li puc dir és el que faríem a ERC. Es posaria la institució per davant i se l'apartaria. Es defensaria la seva innocència i si es resolgués de manera favorable se la restauraria en les responsabilitats", ha afegit Aragonès en una entrevista a Onda Cero. Borràs ha deixat clar que no pensa dimitir.

El president català també ha remarcat que és "molt diferent" l'acusació contra Borràs d'altres casos que estan relacionats amb l'1-O. Borràs està a un pas d'obertura de judici per presumpte fraccionament de contractes al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Preguntat directament per si el cas judicial contra Borràs és un cas de corrupció, Aragonès no ha utilitzat aquesta paraula però ha respost que els delictes " són els que són" independentment de si l'acusació és certa o no. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) veu indici de quatre delictes: prevaricació, frau administratiu, malversació de cabals i falsedat en document mercantil.

Aragonès també ha subratllat que el reglament del Parlament no exigeix la dimissió sinó que permet la "suspensió" quan s'obre judici oral per casos de corrupció. "És una decisió que primer correspon a la presidenta del Parlament i a Junts. En aquests moments no hi ha obertura de judici oral i tenim temps per veure quina és la seva posició definitiva", ha afegit.