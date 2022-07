Només Junts i el seu entorn participen a un acte de suport a Borràs

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha mobilitzat més de 400 persones aquest dissabte al matí en un acte a l'Ateneu Barcelonès, per denunciar el seu cas judicial. Els assistents, però, s'han limitat al partit que presideix, Junts per Catalunya, i el seu entorn. No hi ha hagut presència ni d'ERC, ni de la CUP.

De fet, les dues formacions independentistes qüestionen el relat de Borràs que la seva causa formi part de la repressió contra l'independentisme. Ho ha dit clarament aquesta setmana la diputada d'ERC al Congrés Carolina Telechea: "Cal deixar molt clar que la causa repressiva és una i la seva causa una altra. No hem de perjudicar el moviment independentista amb altra mena de causes judicials".

La Fiscalia es podria pronunciar la setmana que ve sobre si li obre o no judici oral a Borràs pels presumpstes delictes malversació de fons públics, prevaricació, frau administratiu i falsedat en document mercantil per fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Borràs, però, ha subratllat aquests dies que no pensa dimitir.

"És un atac contra la seva trajectòria i la seva reputació", ha resumit l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, un dels impulsors de l'acte. Els seguidors de Borràs han defensat la seva "tasca impecable" i han assegurat que és "injust que li caigui a sobre la paraula 'corrupte'". Per la seva banda, Borràs ha assegurat que pateix un "acarnissament" pel cas judicial que l'afecta i en el seu discurs ha acabat amb un poema de Maya Angelou: "Em podeu degradar, però jo, com la pols, m'acabo alçant", ha dit la presidenta del Parlament.

A l'acte també hi ha participat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president del grup parlamentari del partit, Albert Batet. Malgrat que no hi ha hagut cap conseller, Borràs ha reiterat que "no ha trobat a faltar ningú". "Les persones del Govern que són de Junts hi són totes signant el manifest", ha defensat Borràs. També s'ha presentat un manifest en el seu suport que suma 8.000 firmes, entre les que hi ha també les d'Artur Mas, l'escriptor Jaume Cabré o els cantautors Maria del Mar Bonet i Lluis Llach.