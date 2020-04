Aragonès: "Cal posar la vida al centre de la política"

El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha comparegut aquest divendres en un Parlament gairebé buit i amb un ambient de concòrdia inusual. Aragonès ha agraït a Junts per Catalunya i a Catalunya en Comú Podem per aprovar els pressupostos del 2020. "Hem de posar la vida al centre de l’acció política", ha subratllat. En un to de cordialitat, ha reconegut a la formació morada "l'esforç important de situar el bé comú per davant del bé del partit". "No formant part ha actuat amb responsabilitat i assumint que aquest pressupost era necessari malgrat les diferències polítiques", ha reiterat. D'altra banda, ha lamentat que el Partit Socialista de Catalunya (PSC) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) no se sumin a l'aprovació dels comptes catalans. El vicepresident ha acusat aquestes dues formacions de mantenir una posició "conservadora i immobilista que no ha de ser la conducta del futur" en un context "d'emergència humanitària”.



Aragonès ha denunciat que hi ha hagut "moltes coses" en l'àmbit econòmic que "no han funcionat" globalment, i ha asseverat que la crisi que provoqui la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya"no la poden pagar els que van pagar la crisi del 2008". En aquest sentit, ha anunciat que el Govern redactarà un informe de gènere de l'impacte econòmic que ha provocat el coronavirus, "perquè les dones són qui han patit més", ha denunciat.

En una aposta per una economia que disminueixi les desigualtats i que no contamini, Aragonès ha remarcat que és el moment per construir "un país més fort, més pròsper i més lliure". Per al conseller d'Economia, el coronavirus inicia "una nova etapa històrica on la vida de les persones" ha de guiar "totes les decisions". En aquest sentit, ha subratllat que els indicadors econòmics que s'han utilitzat fins al moment "no serveixen per a un moment de xoc". "Si alguna ens ha ensenyat la Covid-19 és que l'única cosa que no es pot recuperar és la vida", ha sentenciat.

Ha insistit que, tot i que els pressupostos del 2020 no estaven pensants per fer front a la Covid-19, donen més eines que no pas els comptes prorrogats del 2017. En aquest sentit, ha detallat que la reconstrucció del país tindrà tres eixos principals: posar l'economia al centre de la vida, la digitalització i la indústria 4.0 i la transició ecològica.



Pel que fa a posar la vida al centre de l'economia, Aragonès ha explicat que els pressupostos pretenen reforçar el sistema públic de salut, el sistema de serveis socials, així com una aposta clar per la recerca en l'àmbit biotecnològic i la sobirania alimentària potenciant el sector primari català. Respecte a la digitalització i indústria 4.0, ha recordat que les empreses o projectes que no es digitalitzin "no sobreviuran", i ha defensat que Catalunya necessita una economia distribuïda, cooperativa, basada en empreses petites i mitjanes perquè també sigui puntera en l'àmbit digital.

Per aconseguir aquests objectius, ha reclamat treballar a partir de grans consensos per construir un acord en l'àmbit nacional per la reconstrucció. En aquest sentit, ha apel·lat als socialistes tenir una actitud més col·laborativa, ja que els hi ha recordat que són el partit principal del Govern a l'Estat. D'altra banda, Aragonès ha reclamat que els majors recursos de les comunitats han de venir de l'Estat, els quals han de venir de transferències de la Unió Europea. "No tindria cap sentit fer pagar a les CCAA interessos per uns préstecs per fer front emergència sanitària", ha reclamat.

Encara que ha mostrat una mà estesa per treballar en la recuperació estatal, Aragonès ha recordat que aquests pactes no "podran anar en detriment de problemes que queden presents", referint-se als presos polítics, exiliats i a la celebració d'un referèndum. En aquest sentit, ha recordat que "l'única manera de resoldre el conflicte amb l'Estat" és votant.