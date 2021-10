Aragonès sobre el caos a Rodalies: "On és ara la ministra de Transports?"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tornat a posar en el centre de la seva acció política la caòtica situació que viu el servei ferroviari de Rodalies a Catalunya com ja va fer aquest dimarts amb l'enviament d'una carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, exigint solucions al respecte. Ho ha fet aprofitant la sessió de control al Parlament i a preguntes del portaveu del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové que ha recordat que "el servei de Rodalies ja era una vergonya abans de la vaga". I ha apuntat les responsabilitats clarament: "El responsable és Renfe".

"El que estem vivint aquests dies al servei de Rodalies Renfe es totalment inacceptable"

En la seva resposta Aragonès ha afirmat que "el que estem vivint aquests dies al servei de Rodalies Renfe es totalment inacceptable". El president de la Generalitat ho ha justificat per les "greus dificultats que genera als ciutadans per accedir als llocs de treball o tornar a casa, però que a més provoca una forta desconfiança en el transport públic fet que és un despropòsit en plena emergència climàtica" . I en aquest punt Aragonès ha apuntat responsabilitats i ha afirmat: "On és ara la ministra de Transports? -la dirigent del PSC Raquel Sánchez-" tot assegurant que qui té la responsabilitat sobre el servi que és el Govern espanyol "no ha aparegut" per enlloc. Aragonès li ha retret que comparegués per anunciar la suspensió del projecte sobre l’aeroport del prat i en canvi al caos de Rodalies doni "el silenci per resposta". Aragonès ha afegit, però, que el problema va molt més enllà de la vaga actual dels maquinistes i respon a un "dèficit estructural que només es revertirà amb un traspàs integral i amb el finançament necessari". "Aquesta és la clau en què hem de centrar la negociació pel traspàs garantint els drets de treballadors i treballadores", ha assegurat. Tot recordant que del Pla de Rodalies 2008-2015 només s’ha executat el 15%.

Junts vol la negociació conjunta dels pressupostos generals

Per la seva part, el portaveu de Junts, Albert Batet, ha centrat la seva pregunta entorn a "la victòria judicial" de l'expresident Puigdemont a Sardenya. I a partir d'aquí ha assegurat que "ens hem de fer valdre amb tota la força", tot demanat a Aragonès una negociació coordinada al Congrés dels partits independentistes respecte als pressupostos generals. El president s'ha limitat a deixar la porta entreoberta a aquesta coordinació: "endavant a les propostes concretes que es puguin aportar a la negociació" ha dit. Però respecte a la vista judicial de Puigdemont ha aprofitat per dir que "una vegada més a Sardenya s'ha demostrat que la causa general contra l’independentisme té molt poca efectivitat fora de les fronteres de l’Estat espanyol". Aragonès ha assegurat que estem davant un "persecució política en tota regla com ho va ser el judici al tribunal Suprem i la resta de procediments judicials oberts" hores d'ara. "Estem davant un conflicte polític i requereix una solució política", ha reiterat, assegurant que "la feina de l’exili, a Bélgica i a Suïssa, ens dona la força per exigir una llei d’amnistia. El poder legislatiu -en referència al Congrés- ha d’actuar i no pot mirar cap a una altra banda".

Els comuns pel salari màxim

Quant a la pregunta de la portaveu d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, sobre les polítiques per reduir les diferències socials, Aragonès ha recordat que "el projecte de pressupostos inclourà una eina importantíssima en la lluita contra la desigualtat amb l'accés gratuït a l'escolarització de 0 a 3 anys". Albiach també ha demanat un missatge claríssim contra les elits que pretenen defraudar arrel de les informacions del cas Pandora i ha demanat que Catalunya sigui pionera en l’establiment d’un salari màxim que suposi limitar la diferència entre qui cobra més i qui cobra menys en una empresa. Aragonès ha recordat que el Govern no té aquesta capacitat i ha instat a posar "les coses que podem fer sobre la taula, com és el salari mínim de referència a Catalunya". Tot recordant a la portaveu dels comuns que ells tenen el Govern espanyol "per ajudar-nos".

La Cup reclama el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

Per part de la CUP s'ha reivindicat la llei del tripartit sobre habitatge de 2017 amb el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge com a marc orientador de les polítiques d’habitatge. "Després de deu anys no s’ha fet" denuncien els anticapitalistes. Aragonès ha defensat que "cal intervenir sobre el mercat de l’habitatge amb tots els instruments a l’abast". i ha posat en valor la renovació dels protocols per als dispositius en desnonaments. I el fons de 20 milions d’euros d’emergència al respecte especialment per quan decaigui la moratòria estatals dels desnonaments establerta per la pandèmia.

Batussa amb el PSC pels Mossos

La intervenció del president del grup parlamentari socialista, Salvador Illa ha versat sobre seguretat ciutadana amb un intercanvi de retrets amb Aragonès sobre la desautorització de les forces policials a Catalunya que el president de la Generalitat ha tancat defensant el canvi dels serveis jurídics per a què els Mossos "puguin tenir la mateixa defensa jurídica que qualsevol funcionari públic" i reclamant a l'Estat més recursos policials amb un increment de la dotació dels Mossos d'Esquadra. Finalment, Puigdemont ha tingut la interlocució més tensa de la sessió de control amb els tres partits de dretes de l'unionisme espanyolista, Cs, PP i Vox. A aquests últims Aragonès els ha dit: "Entenc que els cou el ridícul que han fet a Sardenya en la vista judicial del president Puigdemont", i els ha acusat d'estigmatitzar col·lectius relacionant delinqüència amb orígens.