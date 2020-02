Aragonès defensa l'independentisme pragmàtic: "no entretenir-se amb detalls i posar en marxa la taula de diàleg" 

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha participat en la presentació del llibre 'Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic' juntament amb l'autora, la periodista Magda Gregori. El llibre que disecciona la seva figura política però també personal s'ha presentat a la Casa del Llibre aquest dimecres amb la presència de la plana major d'Esquerra tant al partit com al Govern, amb l'assistència de tots els membres republicans del Govern, el president del Parlament, Roger Torrent i els principals responsables del grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona amb Ernest Maragall al capdavant, entre altres. Una sala plena de gom a gom on també s'ha pogut veure alguns representants sindicals i empresarials, familiars d'Aragonès i un nutrida representació del seu municipi natal, Pineda de Mar, al Maresme.

El llibre 'Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic', té un caràcter introspectiu que Aragonès ha definit de forma metafòrica com "no és un striptease, però em quedo en calçotets". La presentació estat conduïda per les periodistes Agnès Marquès i Neus Tomàs, i ha combinat les valoracions polítiques i les anècdotes personals. En el terreny de l'actualitat política Aragonès ha reclamat no entretenir-se en els "detalls" de si la taula de negociació entre governs se celebra un dia o un altre i que es posi en marxa.

El dirigent republicà ha dit que els presidents Torra i Sánchez han "d'acabar de parlar" sobre la trobada i ha posat ERC a la seva disposició. "Els detalls no seran a la història, hi serà si som capaços de trobar solucions", ha avisat. Aragonès ha reclamat celebrar la taula per reclamar l'exercici de l'autodeterminació, l'amnistia i escoltar la proposta de l'Estat per a Catalunya. "Que l'Estat espavili i faci propostes", ha apuntat.



El vicepresident del Govern també ha manifestat que la trobada hauria de ser "quan sigui" i que cal ser "conscient" de la responsabilitat política que suposa pel país en un moment de "complexitat". "No ens entretindrem en els detalls de si és un dia o l'endemà, o de si hi ha una cosa que no ens acaba d'agradar", ha subratllat.

"Anem per feina", ha reclamat Aragonès. Per això, ha dit que té ganes que arribi el moment de la trobada per plantejar la posició del Govern. "Defensar el referèndum d'autodeterminació, l'amnistia i dir-los que això és un conflicte polític que s'ha d'afrontar políticament", ha defensat.



Durant la presentació a la Casa del Llibre, Aragonès també ha esquivat postular-se clarament com a candidat d'ERC a les pròximes eleccions al Parlament tot explicat que ERC està treballant perquè el president del partit, Oriol Junqueras, "recuperi la immunitat" i pugui ser candidat. Això sí, s'ha posat a disposició del partit davant la possibilitat de ser candidat a les properes eleccions però ha dit que ho decidirà la militància. Ha defensat que l'important és el què i "no el qui".



Preguntat pel títol del llibre, ha argumentat que l'independentista pragmàtic és aquell que "vol fer la independència i treballa per fer-la". "Que aprofita tots els àmbits i conscients de les dificultats, no es tapa els ulls i les veu per poder-les superar", ha definit. "Tenim oportunitats cada dia per avançar en el projecte i les hem d'aprofitar totes", ha defensat.

En el terreny més personal, Aragonès ha parlat de la seva infantesa en què li agradava fer de àrbitre, acorde a la imatge de persona d'ordre que se li atribueix. També el seu pas per les Joventuts d'Esquerra i la recent paternitat que el va portar a demanar el permís laboral i aparcar les tasques de la vicepresidència. Ha fet riure el públic assistent quan ha reivindicat tenir com a mínim la parelleta "per pagar les pensions". I no ha faltat el record per Oriol Junqueras, de qui s'ha autoproclamat com a descobridor, tot repassant els difícils moments de la tardor del 2017 amb alguns dels companys detinguts com Josep Maria Jové o Josep Lluís Salvadó a la sala escoltant-lo. I per acabar de rebutjar falses atribucions a la seva figura ha negat ser de l'Opus, s'ha definit com un ateu que té a Pere Casaldàliga com a referent i de formació marxista. I també ha descartat el tarannà convergent que alguns li confereixen tot recordant que ell ja militava a l'independentisme progressista i d'esquerres quan CiU no era independentista i feia president a Aznar.