Aragonès exigirà a Pedro Sánchez incloure l'amnistia i l'autodeterminació en l'ordre del dia de la taula de diàleg

Pere Aragonès visitarà aquest dimarts la Moncloa, en la que serà la primera trobada bilateral cara a cara amb Pedro Sánchez des que el primer va prendre possessió del càrrec de primera autoritat de Catalunya. La visita del president de la Generalitat a la Moncloa arriba precedida dels indults als nou dirigents independentistes empresonats, que ha rebaixat la tensió política que provoca el conflicte entre Catalunya i l'Estat. I fonts de la Generalitat defineixen les actuals relacions amb el Govern espanyol de "francament cordials". Amb la qual cosa, la trobada entre Aragonès i Sánchez es preveu distesa i amb gestos que transmetin la nova etapa iniciada en la relació entre la Generalitat i la Moncloa.

Però una altra cosa serà de portes endins, on Aragonès té intenció, no només de posar les bases de la represa de la taula de diàleg, sinó de situar en el centre del debat les dues banderes actuals de l'independentisme: l'amnistia i l'autodeterminació. Per això, Aragonès exigirà que aquests dos aspectes s'incloguin en l'ordre del dia de la futura taula de diàleg. És a dir, el compromís que es debatran les dues qüestions de forma oficial.

L'agenda de temes a tractar en la reunió d'aquest dimarts a la Moncloa és diversa. Per exemple, una qüestió estratègica és la fórmula sobre la gestió dels fons europeus per a la reconstrucció de la greu crisi provocada per la pandèmia. L'objectiu d'Aragonès és negociar que una part important dels multimilionaris recursos que li toquen a Catalunya siguin gestionats directament per la Generalitat. Evitant així convertir-se en una simple gestoria d'allò que decideixi de forma finalista l'Executiu espanyol. Però sens dubte el tema central de la primera trobada entre Arangonès i Sánchez versarà sobre la reactivació de la taula de diàleg, després d'any i mig de frenada a causa de la pandèmia i de la nul·la aposta per aquesta via de l'anterior president de la Generalitat, Quim Torra.

Reactivació de la taula de diàleg

Aragonès va a la Moncloa amb la intenció de tancar els primers serrells que permetin la reactivació del diàleg: composició, estructura de reunions, cadència i data d'inici que fonts de Palau de la Generalitat situen al setembre. Veurem fins on està disposat a concretar Pedro Sánchez, que no sembla tenir tanta pressa pel que fa a l'inici de les converses oficials sobre el conflicte. Encara que fonts del Govern espanyol apunten que Sánchez rebrà a Aragonès amb la "millor cordialitat". Una altra cosa és que la bona sintonia actual entre els dos presidents no evitarà que aquest tema s'afronti des de posicions molt allunyades entre les dues parts. Segons ha pogut saber Públic de fonts pròximes a la presidència de la Generalitat, Aragonès exigirà que l'amnistia per a tots els encausats per temes relatius al Procés, amb els dirigents exiliats a l'estranger al capdavant, i la "solució democràtica" -o el que és el mateix l’autodeterminació- constin a l'ordre del dia de la taula de diàleg. Qüestió que ara mateix les declaracions realitzades per membres de l'Executiu de Pedro Sánchez no contemplen. Per exemple, la portaveu de Govern espanyol, María Jesús Montero, que insta l'independentisme a ser "pragmàtics" i a avançar en "propostes viables" dins del "marc constitucional". "No demanarem que abandonin les seves idees, però sí que tinguin una dosi de realitat", va expressar recentment Montero. El mateix Pedro Sánchez ha rebutjat de ple aquest dilluns a Barcelona durant la visita al Mobile World Congress que de la taula de diàleg pugui sorgir cap referèndum d'autodeterminació.

El Govern espanyol vol començar amb acords

Segons fonts de el Govern espanyol, tampoc està descartat que els temes centrals que demana l'independentisme s'acabin incorporant a l'ordre del dia de la taula. Encara que l'objectiu de Pedro Sánchez seria començar per aquells temes en què hi hagi més proximitat i possibilitats d'acord. En aquest sentit, s'aposta per bona part dels 23 punts que al seu dia va presentar l'expresident Artur Mas a Mariano Rajoy amb temes com la major capacitat de recaptació de la Generalitat, més inversió de l'Estat en infraestructures o cessió de diverses competències.

El rebuig de Rajoy a aquestes propostes va provocar el gir estratègic d'Artur Mas cap a la creixent onada d'independentisme als carrers de Catalunya el 2012. De fet, també s'especula amb la mediació entre el Palau de la Generalitat i la Moncloa per part de l'expresident José Luís Rodríguez Zapatero, que estaria estudiant "solucions imaginatives" per recuperar aquelles parts de l'Estatut aprovat en referèndum el 2006 que van ser retallades per la sentència del Tribunal Constitucional.

I també està viva la discussió sobre el fet que Oriol Junqueras pugui participar en la negociació, ja que Pedro Sánchez circumscriu la composició als membres dels dos governs i recordava aquest mateix dilluns que el president d'Esquerra continua inhabilitat malgrat l'indult. Amb tot, les fonts consultades consideren que no arribaria a ser un escull per a la taula de negociació si ERC plantegés la presència del president del partit com una condició irrenunciable. Aspecte, d'altra banda, que ara mateix ERC no ha decidit, segons la informació de què disposa Públic.

En el que també estan d'acord les dues parts és que la negociació serà llarga. A Madrid auguren que durarà tota la legislatura, mentre a Barcelona hi ha una mica més de pressa perquè no es pot oblidar que l'acord d'investidura amb la CUP obliga Aragonès a presentar resultats en dos anys en una qüestió de confiança parlamentària.

Amnistia i autodeterminació en l'ordre del dia

Fonts de la direcció d'ERC asseguren que "som conscients de l'ofensiva que els últims dies s'ha desfermat des del Govern espanyol per evitar que l'amnistia i l'autodeterminació s'incloguin en els temes de discussió, però per a nosaltres són temes irrenunciables". Aquestes mateixes fonts indiquen que no n'hi ha prou amb què es permeti als representants de la Generalitat expressar la seva posició sobre les dues qüestions. L'amnistia i l'autodeterminació han d'estar reflectits en l'ordre del dia com a temes a tractar oficialment. "Igual que el Govern espanyol proposarà els seus temes per desenvolupar les converses i nosaltres estem disposats a acceptar-ho i debatre-ho, nosaltres tenim tot el dret a incloure les nostres posicions i que es puguin discutir de manera oficial".

Parlar de tot, un primer èxit

Des Junts també es posa l'accent en l'amnistia i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, assegura que plantejarà que es compleixi amb el dictamen de Consell d'Europa que exigeix a l'Estat espanyol no només la llibertat dels presos, ja materialitzada amb els indults, sinó també la retirada de les euroordres contra els exiliats. Demanda que Aragonès també ha anunciat que transmetrà a Pedro Sánchez a la reunió d'aquest dimarts. Cal recordar que aquest dictamen no és d'obligat compliment per a l'Estat espanyol, encara que sí que tindrà pes en la futura sentència de Tribunal Europeu de Drets Humans sobre els recursos dels empresonats pel Procés.

Des d'ERC s’és molt conscient de la dificultat d'aconseguir que el Govern espanyol accepti l'amnistia i l'autodeterminació. Però veuen a la taula de diàleg una oportunitat per canalitzar el conflicte i asseguren que ara mateix el primer objectiu ha de ser que el Govern espanyol accepti parlar de tots els temes sense exclusió. "Després d'anys en què la repressió ha estat l'única resposta, aquest seria un primer èxit important per obrir el camí d'una solució política i democràtica", asseguren els republicans.

El torpede del Tribunal de Comptes

D'altra banda, la reunió de la Moncloa rebrà un impacte directe disparat des del Tribunal de Comptes i teledirigit pel Partit Popular. Aquest organisme controlat encara per una majoria designada pel PP i que els populars es neguen a renovar com altres institucions i organismes clau a l'Estat decidirà aquest dimarts o dimecres la multa multimilionària -d'entre 6 i 15 milions- que pretén aplicar a 41 alts càrrecs de diversos governs de la Generalitat pels costos de l'Acció Exterior de la Generalitat, tot i tenir-hi les competències, i atribuint al procés multitud de càrrecs sobre viatges i iniciatives que no hi tenien res a veure.

Entre els afectats hi ha els expresidents Puigdemont i Mas, el mateix exvicepresident Junqueras i diversos exconsellers com el recentment indultat Raül Romeva i altres càrrecs secundaris. Especial atenció a l'exterior ha despertat el cas de l'exconseller Andreu Mas-Colell, de gran prestigi internacional, que ha rebut el suport de desenes de Premis Nobel d'Economia.

Aquest és sens dubte un torpede a la línia de flotació de l'inici de diàleg. I la revenja de l'PP pels indults. Però per part d'ERC asseguren que són conscients de "l'actuació dels aparells de l'Estat per dinamitar el diàleg" i es reafirmen en què "per això mateix cal enfortir i mantenir aquesta via". De fet el mateix Joan Tardà ja ho augurava en el seu llibre 'En defensa pròpia': "Caldrà tenir present que la repressió continuarà durant la fase de negociació", assegura l'històric dirigent d'Esquerra.

Aragonès demanarà, això sí, a Pedro Sánchez que faci tot el possible per evitar aquestes actuacions que tensen a l'independentisme. De moment Sánchez s'ha limitat a mostrar respecte per les decisions del Tribunal de Comptes i recorda que es poden recórrer judicialment. Però el seu ministre i home fort del PSOE, José Luis Ábalos, ja ha reconegut que les actuacions del Tribunal de Comptes "són pedres en el camí del diàleg".

Veurem si les pedres que van sorgint no acaben sepultant el camí obert pels indults. Per ara, tot indica que Aragonès i Sánchez s'han conjurat per poder transitar per la senda del diàleg, encara que sigui una senda empedrada i plena d'obstacles i sense saber massa bé quin serà el final del recorregut.