Després de més de tres anys i mig a la presó, els presos i preses polítiques indultats han tornat a trepitjar el Palau de la Generalitat aquest dilluns. Rebuts amb aplaudiments i crits, han estat homenatjats per la plana major del Govern, i posteriorment han tingut una recepció oficial al Parlament de Catalunya. Els membres de l'Executiu que han donat la benvinguda els presos polítics han estat el president Pere Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró. Aragonès ha assegurat que des del Govern continuaran lluitant per "l'amnistia i l'autodeterminació" i ha fet una crida a "perseverar fins que la repressió cessi del tot i es respecti la voluntat popular de la ciutadania". "Avui res s'acaba", ha advertit en cloure l'acte.

El president, els consellers de l'actual Govern i alguns membres de l'anterior executiu han rebut l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, així com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual secretari general de JxCat, Jordi Sánchez. També s'han trobat amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs.



Puigneró: "Heu estat a la presó en nom de Catalunya

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, qui ha tingut un tot molt dur amb el Govern espanyol. "La concòrdia és incompatible amb la repressió i és acceptar que votar és la via per resoldre els conflictes polítics", ha afirmat. En aquest sentit, ha destacat que no donaran gràcies per l'indult, i ha destacat que la repressió no ha finalitzat, assenyalant els casos del Tribunal de Comptes. D'altra banda, ha agraït als presos polítics haver-se mantingut "dempeus" tot i la repressió. "Heu estat a la presó en nom de Catalunya. Avui que torneu a trepitjar el Palau de la Generalitat, rebeu el nostre més sentit agraïment", ha afirmat.

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha començat la seva intervenció amb serenitat, acompanyada pels principals membres del Govern i dels altres presos polítics i sense cap paper entre les mans. "Estic contenta de ser aquí al Palau de la Generalitat i que els nous presos polítics i estiguem avui aquí dinalment en llibertat", ha declarat. Ràpidament ha agraït a totes "als milers i milers de catalans i catalanes que s'han mobilitzat" per aconseguir el seu alliberament. "Ens han fet sentir que no estàvem sols, moltíssimes gràcies".

Forcadell: "La felicitat i l'alegria no són completes"

Ara bé, ha matisat que, tot i que els presos polítics senten molta alegria i felicitat per estar en llibertats, "la felicitat i l'alegria no són completes" perquè falten les persones exiliades i represaliades. "Per això nosaltres ara ens comprometem per aconseguir la fi de la repressió política i econòmica", ha declarat. "Avui estem fent un pas més cap a l'autodeterminació i cap a la república justa, solidària i feminista que volem", ha insistit. Per últim, ha finalitzat amb un darrer missatge d'agraïment: "Moltíssimes gràcies al poble de Catalunya. Mai no us ho agrairem prou. Us estimo".

El darrer en intervenir al Palau de la Generalitat ha estat el president Pere Aragonès, a qui se'l veia content dins de la moderació que caracteritza al líder republicà. "Avui crec que a tots plegats se'ns fa complicat mantenir la formalitat protocol·lària. És absolutament emocionant trobar-nos de nou al Palau de la Generalitat". El president català ha assegurat que els presos han reafirmat el seu compromís "infranquejable" amb el "benestar i llibertat de la ciutadania", compromís que mereix "tota la solemnitat del moment".

Ha assegurat que el que van fer va ser "honest i noble", i ha remarcat que han estat "víctimes d'una injustícia" per la qual "no han de demanar perdó". Tot I l'indult, ha assegurat que a partir d'ara cal "perseverar, perseverar i perseverar" fins que la repressió cessi del tot. "Heu de recuperar tots els vostres drets polítics", ha denunciat, ja que l'indult és parcial i en el cas concret d'Oriol Junqueras està inhabilitat fins al 2031. Ha lamentat que res podrà recuperar els tres anys i mig que han estat tancats a presó, però ha dit que el millor que poden fer des del Govern és "seguir lluitant per l'amnistia i l'autodeterminació". "Gràcies pel vostre compromís amb el país i amb la seva gent", ha conclòs.

En l'acte del Parlament, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha declarat que "el país no s'ha volgut acostumar a la normalitat" dels empresonaments dels líders independentistes. "Heu esdevingut símbol d'aquest període complex del país i immerescudament dolorós per vosaltres", ha detallat. "Els vostres indults són la reparació d'una injustícia humana, però no són una solució política", ha deixat clar la presidenta, qui ha recordat l'absència dels exiliats -que ha estat simbolitzada amb quatre llaços grocs a les cadires- i la repressió que pateixen més de 3.300 persones.