Argimon: "La xifra de nous contagis és similar a la d'abril però no estem en cap cas en la mateixa situació"

La xifra de nous contagis detectats de Covid-19 a Catalunya, ara "estabilitzada", és "similar" a la d'abril, encara que "en cap cas" la situació és tan greu com llavors, perquè en aquests moments el virus "es busca i es troba més" que abans. Així ho ha afirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, aquest dimarts en roda de premsa. També ha explicat que Salut farà cribratges "sistemàtics" i prolongats en el temps als treballadors de les residències de gent gran a partir de la setmana vinent.

El secretari de Salut Pública ha afegit que en la darrera setmana s'han fet unes 106.000 proves PCR i que mitjançant cribratges massius s'han efectuat ja 46.439 test d'aquest tipus. Així mateix, ha destacat que és important que es compleixi amb un aïllament correcte. "Quan fem una PCR, sigui positiu o negatiu, s'han de fer els 14 dies de quarantena", ha sentenciat.

La investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC Clara Prats ha asseverat que l'impacte dels cribratges massius en municipis atura la pujada de positius "en la majoria de casos", si bé en altres s'estabilitza i en alguns hi ha una tendència a la baixa, com a Reus o Terrassa. "Tallem la pujada però mantenir la tendència a la baixa en el temps no depèn del cribratge sinó de tot el que ve després", ha dit amb relació al seguiment de les quarantenes. Argimon ha anunicat que també es faran els tests massius a tres barris de Lleida i a Salt.



Les proves a les residències es faran cada dues o tres setmanes. Tant Argimon com el coordinador de la unitat Covid-19, Jacobo Mendioroz, han fet una crida a rebaixar la interacció social i ha apuntat que la seguretat d'una residència o una escola depèn dels casos que hi ha a la comunitat.

Salut considera que els cribratges massius consciencien

Tot i això, Mendioroz ha matisat que "encara que les xifres siguin les mateixes, la població i la gravetat dels símptomes són molt diferents". "La situació no és bona, perquè els casos van pujant, però l'impacte en la salut de moment no és tan gran", ha asseverat l'epidemiòleg.

Argimon ha insistit que la situació actual no s'assembla a la de l'inici de la pandèmia, ja que en aquells mesos aquests test -que en aquell moment escassejaven- només es feien als malalts més greus, de manera que "s'ingressava pràcticament a un de cada dos malalts que anava a Urgències".

Els experts han fet aquestes declaracions el dia en què s'han detectat 736 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR –uns 500 menys que dilluns- i ha baixat la velocitat de propagació del virus (Rt), que passa d'1,09 a 1,05. Tot i això, els hospitals sumen 700 pacients ingressats, dels quals 129 estan a l'UCI.



Salut associa també la baixada dels casos al cap d'uns dies per l'efecte de "conscienciació" que pot tenir en la població el sol fet de fer al municipi proves massives. Amb tot, el Departament defensa l'estratègia perquè fa aflorar casos positius asimptomàtics que, d'altra manera, potser passarien desapercebuts. La incidència d'asimptomàtics als cribratges fets fins ara és del 2,2%.