Arrenca el Saga, el nou saló dedicat a promoure l'ús del català als videojocs

La Farga de l'Hospitalet de Llobregat ha aplegat aquest dissabte equips d'E-sports, aficionats a l'anime i creadors de videojocs a la primera edició del Saga, un saló dedicat a promoure l'ús del català al món del gaming. La cita, organitzada per la Plataforma per la Llengua i la Generalitat, durarà tot el cap de setmana i busca donar visibilitat a les competicions i retransmissions d'esports electrònics en català.

Aquí, els visitants hi poden trobar des d'ofertes de formació a espais per jugar fins a 36 hores seguides, tot plegat en un ambient festiu amb assistents engalanats amb disfresses cosplay. Entre altres activitats, la cita acull una competició de League of Legends (LoL), un dels títols més destacats del món del videojoc, i Valorant. En aquest sentit, una de les grans novetats del saló és que presenta els equips de la primera divisió de la competició en català de LoL, que a partir del 2023 seran reconeguts oficialment.

Allunyar el català de l'àmbit acadèmic

La iniciativa, que neix amb la intenció de convertir-se en un referent pels territoris de parla catalana, vol ser un punt de trobada d'empreses, comunitats de jugadors, centres de formació i institucions. Segons l'organització, una de les metes és agafar el relleu del NiceOne, una altra fira similar que va deixar de celebrar-se el 2019.

"L'objectiu del SAGA és sobretot donar visibilitat i reconeixement a la gent que crea contingut en català relacionat amb els videojocs i que, a partir d'aquí, empreses que avui dia no fan els seus productes en català per poder ser-hi decideixin fer-los també en català", ha explicat Roger Baldomà, responsable del saló i membre de Plataforma per la Llengua. Això no es limitaria a les empreses que creen videojocs, sinó que també es vol incentivar als creadors de continguts a què facin ús del català.

"Si no tenim el català en moments de diversió, no té futur"

Segons Baldomà, cal anar al món dels videojocs i l'entreteniment per fomentar l'ús del català entre nens i joves i assegurar-ne la supervivència de cara al futur. "Si els joves no poden gaudir en català del seu temps lliure agafaran el català com una cosa acadèmica i, per tant, no d'ús quotidià. Si no tenim el català en moments de diversió, no té futur", ha resumit.

Les dificultats de trobar videojocs en català

Entre els visitants, l'opinió majoritària al SAGA és que encara costa trobar títols de videojocs o continguts en català. "És una llàstima, (el català) s'hauria de desenvolupar una mica més i fer més jocs en català, que es tradueixin més animes i es doni més visibilitat perquè segur que tindria més públic del que té", destaca la Vinyet, una visitant de Tortosa. A parer seu, és viable augmentar el pes del català en aquest món si hi ha "voluntaris, públics, iniciativa i molta difusió".

Per la seva part la Jennifer, que ha acudit a la cita mudada amb una vistosa disfressa cosplay, ressalta que cal donar valor al català també al món dels videojocs i l'anime. Ella creu que costa trobar videojocs i sèries en català, tot i que a poc a poc n'hi ha cada cop més.

Amb tot, als passadissos del saló, que també disposa d'un espai per a gamers amb més de 300 places, també hi ha creadors de continguts com en David Masnou, dissenyador de videojocs de Crispy Fried Chicken Studio. Segons explica, ha llançat diversos títols en català, tot i que ho veu més com un hobby que com un negoci. "El català també ha d'entrar en aquest món", resumeix.