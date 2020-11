Arrels es presentarà com a acusació popular en el cas del sense sostre disparat per un guàrdia urbà

Arrels Fundació ha anunciat aquest dimecres que es presentarà com a acusació popular en el cas del Marjan, l'home de 43 anys que vivia al carrer al Passeig de Sant Joan, que dissabte passat va ser ferit de bala per un agent de la Guàrdia Urbana i que continua en estat crític a l'Hospital de Sant Pau. "Ens presentem com a acusació popular per estar informats al detall del procediment, demanar actuacions durant la fase d'instrucció i vetllar perquè es tingui en compte la perspectiva de les persones sense llar en el procés", ha piulat la fundació.

Segons les informacions difoses per la Directa i el diari Ara, l'agent que va disparar va desenfundar la pistola 20 segons abans que la víctima es dirigís cap a ell. Abans d'apropar-se al policia, Marjan intentava córrer en direcció contrària fins que un furgó de la unitat d'antiavalots municipals li va interrompre el pas. Va ser llavors quan es va dirigir cap a la línia policial, l'únic pas que li quedava lliure, un fet al qual el mateix guàrdia urbà que ja havia desenfundat la pistola va respondre amb dos trets. Aquest fet contradiu la versió del tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, qui va assegurar inicialment que el policia va treure l'arma i va disparar just després que l'home intentés agredir-lo.

A part, aquest dimarts el jutjat d'instrucció 21 va obrir una investigació al sense sostre per un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Com ahir aquest jutjat estava de guàrdia, qui s'encarregarà del cas serà el jutjat d'instrucció 16, tal com ha detallat elDiario.es.



Batlle: "Hi ha hagut un resultat no desitjat d'una intervenció"

Per la seva part, Albert Batlle ha explicat aquest dimecres en roda de premsa que l'Ajuntament no ha apartat l'agent que el va disparar, sinó que està "en servei actiu però no operatiu" i l'arma està a disposició dels investigadors.



D'altra banda, ha insistit en que "no s'han de prendre mai determinacions en calent" en relació amb la possibilitat d'incorporar les pistoles elèctriques conegudes com a pistoles tàser al cos de la Guària Urbana. El tinent d'alcaldia ha defugit valorar l'actuació policial, investigada pel Síndic de Greuges, i ha dit que no volia "entrar en especulacions" sobre el que ha considerat que és un "fet excepcional" que "està en mans del jutge". Durant la compareixença ha indicat que "hi ha hagut un resultat no desitjat d'una intervenció" i per això ha exposat que es "revisaran els protocols".