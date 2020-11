L'agent de la Guàrdia Urbana va disparar el sense sostre quan l'home intentava fugir

L'home sense sostre al qual un agent de la Guàrdia Urbana va disparar el passat dissabte a Barcelona, Marjan, intentava fugir en el moment que va rebre dos trets a l'estómac per part de la policia. Segons les informacions difoses per la Directa i el diari Ara, l'agent que va disparar va desenfundar la pistola 20 segons abans que la víctima es dirigís cap a ell. Abans d'apropar-se al policia, Marjan intentava córrer en direcció contrària fins que un furgó de la unitat d'antiavalots municipals li va interrompre el pas. Va ser llavors quan es va dirigir cap a la línia policial, l'únic pas que li quedava lliure, un fet al qual el mateix guàrdia urbà que ja havia desenfundat la pistola va respondre amb dos trets. Aquest fet contradiu la versió del tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, qui va assegurar que el policia va treure l'arma i va disparar just després que l'home intentés agredir-lo.



A banda, uns vídeos difosos per la Directa mostrarien que Marjan tenia les dues mans ocupades en el moment que va rebre l'impacte de bala, un fet que també contradiria la versió policial, que assegurava que l'home portava un ganivet de grans dimensions. A les imatges es veu com duia un braç en un cabestrell i a l'altra mà portava una bossa penjada, però mai se li veu el ganivet, tal com va assegurar el mateix Batlle que duia. La Guàrdia Urbana va emmarcar l'actuació de l'agent en la defensa pròpia.

Segons la Guàrdia Urbana, el ganivet el duia enganxat amb cinta adhesiva a un dels braços, tot i que a les imatges no es veu que l'home l'esgrimeixi contra cap dels policies.

Els fets van ocórrer el passat dissabte a la nit, quan un ampli dispositiu d'agents de la Guàrdia Urbana perseguien Marjan, de 43 anys i sensesostre, al passeig de Sant Joan de Barcelona. Després d'acorralar-lo, l'home es va acostar a un dels agents a una distància de dos metres i aquest va respondre disparant-lo dues vegades. La víctima es troba ingressat a l'hospital de Sant Pau i es tem per la seva vida. Ara mateix hi ha dues investigacions policials obertes, una en el si de la Guàrdia Urbana i una altra practicada per Mossos d'Esquadra. Aquesta darrera s'ultimarà aquest dimarts, segons va informar el conseller d'Interior, Miquel Sàmper.