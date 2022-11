Arrenca el Festival de Cine i Drets Humans de Barcelona, amb la voluntat de desemmascarar les cúpules de poder

Que la dinovena edició del Festival de Cine i Drets Humans de Barcelona s'inauguri aquest dijous 1 de desembre amb el documental Ithaka que parla de la història de Julian Assange i la lluita per alliberar-lo no és cap casualitat. La pel·lícula està dirigida pel germà del periodista i activista, i a l'estrena també hi serà present Stella Morris.

La vinculació del festival amb la família d'Assange ve de lluny. El 2012 el festival va comptar amb la participació de gent de Wikileaks; el 2014 el propi Julian Assange va inaugurar el festival, i el 2020 ho van fer un relator de l'ONU i el pare de Julian Assange. "L'any 2020 vam liderar la campanya i vam aconseguir que Ai Weiwei, Manu Chao, Alicia Castro i Noam Chomski enviessin vídeos demanant l'alliberament d'Assange. Vam utilitzar el festival per liderar culturalment la campanya, i la família ens continua triant. Ara parlar d'Assange està de moda, però durant molt temps, molts mitjans grans han descartat el tema. I ara resulta que fins i tot els mitjans més importants del món com The New York Times o Der Spiegel se sumen a parlar del tema", explica Toni Navarro, director del Festival de Cine i Drets Humans de Barcelona.

Navarro recorda que es tracta d'un festival de la societat civil per a la societat civil: "el festival el que fa és obrir un espai perquè hi hagi un debat social perquè hi ha moltes coses a parlar. El festival crea un espai que fa de centre de neuràlgic de debat i de pensament crític liderat per la cultura. Un espai que no pertany a cap partit polític, que pertany a la societat civil, la gran perjudicada".

Malgrat que es tracta del festival de cinema dedicat als drets humans més antic de l'Estat espanyol, els organitzadors lamenten que els costa molt tirar endavant. Segons Navarro, "no ens cuiden. Organitzar el festival és igual de difícil ara que quan vam començar. Crec que abans era optatiu passar del tema, però ara vulguis o no la realitat és la que és. Hi ha qui s'intenta autoenganyar, però la biodiversitat està destruïda i és la base perquè tot està relacionat…".

La programació del festival respon a la necessitat d'oferir pel·lícules i documentals que no es troben a la televisió, ni tampoc a grans plataformes. "L'objectiu és donar a la societat civil uns continguts de qualitat sobre drets i llibertats que ens pertoquen com a societat, sense deformacions, ni manipulacions", com subratlla Toni Navarro que també dirigeix el festival de cinema de drets humans de Nova York.



La proposta del festival és diversa, i enguany compta amb una programació presencial formada per més d'una quarantena de títols que seran projectats de l'1 al 10 de desembre als Cinemes Maldà de 18:00 h a 22:00 h. Pel que fa a la programació en línia es podran veure una seixantena de títols a través del canal de Vimeo del festival en obert.

Entre les pel·lícules i documentals, destaca el passi de En los márgenes. amb la presència del seu director Juan Diego Botto i d'Angelines Díaz, la protagonista real de la història interpretada per Penélope Cruz que intervindrà per videoconferència.

'Theater of war' permetrà fer un debat crític sobre l'aparell militar dels EUA

Un altre dels llargmetratges que destaquen és Theaters of war (''Teatres de Guerra") del director i professor universitari Roger Stahl i en la que hi participa Oliver Stone. A la projecció la seguirà un col·loqui on ens parlarà de com l'aparell militar dels Estats Units ha manipulat milers de guions de cinema de Hollywood.



Com avança Navarro: "Stahl és un professor d'universitat de mitjans audiovisuals, i el documental és com una tesi on arriba a la conclusió amb proves, que guions de Hollywood i no només de Hollywood, han estat manipulats pels militars. L'aparell militar dels Estats Units funciona com si fos una dictadura de Corea del Nord, diuen que és la terra de la llibertat i en realitat els militars actuen com en qualsevol dictadura, amb un model de propaganda i de censura molt clar".

La guerra d'Ucraïna podria fer pensar que la programació podria estar condicionada pel conflicte, però no. "Nosaltres com a festival estem en contra del consens mediàtic bel·licista i en contra de la guerra mundial. El que ens agradaria és que sobretot Europa, que està al costat de Rússia, pressionés perquè es creïn comissions de pau i que s'acabés la guerra immediatament, que es comencés a parlar de tractats pau. Per això tenim pel·lícules russes i pelis ucraïneses, i estem en contra del bloqueig i de les instruccions de no posar pelis de directors russos. No oblidem que el que passa als Estats Units ens fa tremolar a la resta del món, i cal una mica més de consciència crítica. És important que s'acabin les cúpules de poder i els governs a les ombres, en tots els sentits, i això és el que defensa Julian Assange: la transparència i la democràcia, valors que estan molt devaluats", sosté Navarro.

Fòrum Internacional de Drets Humans

Per generar debat més enllà del visionat de pel·lícules i documentals, el Festival va acompanyat del Fòrum Internacional de Drets Humans, que se celebra entre els dies 4 i 9 de desembre de 12:00 h a 14:00 h a les Cotxeres de Sants. En aquesta edició, entre d'altres hi participarà l'activista Carine Kanimba, coneguda per sobreviure al genocidi de Ruanda gràcies al seu pare adoptiu, Paul Rusesabagina. Una història que recull la pel·lícula Hotel Ruanda del director Terry George (2004) nominada a l'Oscar.

Paul Rusesabagina protagonista de la pel·lícula es troba actualment empresonat i la seva filla apel·la a la solidaritat internacional per al seu alliberament. De fet, des del Festival de Cine i Drets Humans de Barcelona li han finançat un bitllet per poder anar a la Casa Blanca i demanar des d'allà l'alliberament del seu pare. Detall que referma la dimensió internacional del festival i el seu compromís amb els drets humans.



Tota la informació sobre la programació es pot trobar a la pàgina web del festival i a les seves xarxes socials.