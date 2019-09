Com cada 11 de setembre, el conglomerat d’organitzacions de l’Esquerra Independentista (EI) organitza una agenda pròpia d'actes per la Diada. I és que la manifestació unitària de la tarda no serà l'única que es passejarà per Barcelona durant la jornada. Des del matí, ja hi ha marxes convocades per la independència de Catalunya, però també amb altres qüestions relacionades, com ara la repressió, la memòria històrica o les reivindicacions juvenils. Repassem la programació d’aquesta Diada del sector anticapitalista de l’independentisme.



Per a l'organització juvenil Arran, la jornada començarà a les 10.00 h amb l’acte en homenatge a Gustau Muñoz, un jove militant de la Unió de Joventuts Marxistes-Leninistes assassinat per la policia el 1978 als 16 anys, quan es manifestava per la Diada Nacional de Catalunya. Muñoz va ser disparat al front quan fugia de les càrregues policials pel carrer Ferran de la capital catalana, al davant del que llavors era la seu del Sindicat de Banquers de Barcelona, el portal que actualment es troba al costat de la botiga del Reial Madrid al Gòtic.

🎬 Homenatge a Gustau Muñoz 2018. https://t.co/PVNMb0oUSa — Arran Països Catalans (@Arran_jovent) September 9, 2019

L’acte recorda una de les morts de la transició que els joves anticapitalistes consideren “més silenciades” i alhora un símbol de la "lluita juvenil per l’alliberament nacional". L'homenatge, que fa anys que es fa, comptarà amb els parlaments de companys de militància del jove assassinat, així com representants de l'Esquerra Independentista.



D’allà partirà la manifestació juvenil al voltant de les 11.00 h, de la qual se’n desconeix el recorregut per protegir els participants, ja que normalment durant la marxa els manifestants realitzen protestes “d’acció directa” i de desobediència civil. Al final de tot, Arran farà uns parlaments amb la participació d’una de les portaveus, Neus Serra, a més de l’organització de l'Esquerra Abertzale Hernai en nom de la coordinadora “Somos Vuestra Peor Pesadilla”, a la que hi participen diversos col·lectius polítics juvenils independentistes i anticapitalistes de l’Estat, com ara Yesca (Castella la Manxa, Castella Lleó i Madrid) o Isca! (Galícia). L’organització tampoc vol desvetllar el lloc de l'esdeveniment.

Marxes per l'alliberament del 'comando Barcelona'

Una altra de les manifestacions històriques és la que organitza Rescat, el col·lectiu per a l’alliberament dels presos independentistes lligat a l’Esquerra Independentista. La marxa iniciarà a les 13.30 h al Passeig del Born i demanarà, en especial, l’alliberament de Lola López, empresonada a la presó de Brieva (Àvila), i condemnada a 102 anys de presó, acusada de pertinença a ETA.

Manifestació i acte central de l'EI

A la tarda, l’EI convoca els actes centrals de la jornada: a les 18.30, la manifestació que iniciarà a la plaça Urquinaona, recorrerà Ronda Sant Pere, Passeig Lluís Companys, Passeig Pujades, el Carrer Comerç i acabarà a la Plaça Comercial. Des d’aquest espai, reivindiquen el caràcter històric de la mobilització i afirmen que anar pel seu compte no ha de ser un problema: “La transversalitat i el mantra de la unitat s’ha acabat traduint en limitar-se a pressionar els partits catalanistes existents a fer una independència des de les seves formes autonomistes de fer política”, expliquen fonts de l’organització Endavant. En aquesta línia, totes les organitzacions de l'EI han publicat un comunicat amb el qual critiquen les posicions de la resta de partits independentistes: "Si una cosa vam aprendre l'1 d'octubre, és que sense desobediència no hi ha independència", diuen.

A més, recorden que aquesta manifestació també reivindica l’oposició a “les elits econòmiques dominants, l’espanyola i la catalana”, que es resisteixen a la independència de Catalunya. La mobilització, la convoquen totes les organitzacions que formalment estan lligades a l'EI: Arran, el SEPC, Endavant, el sindicat laboral COS, i el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària.



Per finalitzar la jornada, es convoca un acte polític on parlaran la diputada de la CUP al Parlament, Natàlia Sànchez, la portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Laia Casas, i la portaveu d’Arran, Núria Martí. A més, comptaran amb la participació del Sindicat d’Habitatge del Raval, l’organització ecologista SOS Pirineus -una de les organitzacions que més oposició mostra a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern a Barcelona-, i un col·lectiu feminista per l’avortament. Serà el primer 11 de setembre després que la CUP patís una davallada de representació institucional al que ha estat el seu principal bastió, el món municipal.