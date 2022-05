Badalona es reivindica com a destí per al turisme sostenible

Les ciutats metropolitanes ajuden a descongestionar el turisme massiu de les capitals oferint preus més assequibles. En el cas de Badalona, la quarta ciutat en nombre d’habitants de Catalunya, la poca oferta hotelera no li ha permès mai situar-se al capdavant dels destins turístics. Tot i així, el municipi cada vegada rep més estrangers, sobretot amb l’arribada del bon temps, amb la platja com a principal reclam. Els apartaments de lloguer estacional han proliferat i, amb ells, les molèsties veïnals. Ara, l’obertura del tercer hotel de la ciutat, ubicat al Port de Badalona, vol ser un revulsiu per a la promoció econòmica però vol allunyar-se del turisme massiu que arriba a Barcelona.

"Ens allunyem molt del turisme massificat i això ho aconseguirem trencant la variable de l’estacionalitat", assegura el director de l’Hotel Marina Badalona, Jordi Batet. Més enllà de l’època d’estiu, quan arriben gran quantitat de visitants, el nou equipament vol atraure empresaris que requereixin organitzar convencions o congressos, per això l’hotel compta amb cinc sales que ho facilitaran. També pensen en l’arribada de personal de l’àmbit científic i sanitari que tenen com a referència el campus de Can Ruti. "Volem transmetre que es pot arribar a l’excel·lència i donar una imatge amable de la ciutat on no fa falta fer cues per anar a qualsevol lloc", afegeix Batet. El nou hotel aposta pel turisme sostenible.

Badalona compta amb unes 700 places turístiques, entre els tres hotels, algun hostal i una seixantena de pisos

Des del veïnat de la zona veuen amb bons ulls l’obertura del nou equipament. La inauguració del passeig marítim, ara fa deu anys, va ser un revulsiu pel barri que durant anys va haver de conviure amb les obres i amb un terreny sense urbanitzar. "Ho veiem molt bé perquè serà una manera d’atraure turisme a Badalona", opina Eva Castilla, presidenta de l’Associació de Veïns del Front Marítim, "esperem que arribi turisme familiar i de qualitat". El projecte es va aturar en diverses ocasions i els veïns han hagut de conviure amb part del recinte portuari sense accés. "Ara ja tenim el passeig obert completament i es pot accedir a l’espigó", recorda Castilla.



El Marina Badalona és el tercer recinte hoteler amb què compta la ciutat, més enllà d’algun hostal i una seixantena de pisos turístics que disposen de permís per ser-ho. En total, Badalona suma unes 700 places per allotjar visitants. En els primers dies de la seva obertura, l’hotel del port ja ha penjat el cartell de complet per al cap de setmana, quan se celebra el Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona – Catalunya.

Un projecte de ciutat

L’arribada del nou hotel ha estat molt esperada a la zona portuària, no només pel negoci en si, sinó també per donar un impuls a la nova centralitat que vol crear Badalona. El terreny on s’ha aixecat aquest edifici de 15 plantes, propietat de Marina Badalona -l’ens que gestiona el port- es va vendre per aconseguir finançament per costejar el canal d’aigua del Gorg, que sembla que es reprendrà amb impuls a partir d’aquest estiu. "Si l’hotel era tan anhelat i per fi el tenim després de tan esperar-lo, també ho serà el canal", diu l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro. "No hi ha cap manera millor de mostrar el nostre litoral com des d’aquest hotel", afegeix Guijarro.

Perspectiva general de l'Hotel Marina Badalona, al fons. — Ajuntament de Badalona

A més, el nou equipament té un lligam estret en la promoció econòmica local pel fet que el 50% dels treballadors són de Badalona. "Vam signar un conveni perquè l’aportació dels candidats es fes des de l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació", diu l’alcalde, "és una sinergia magnífica". De fet, el mateix director és veí del barri de Montigalà. "Badalona treballa per ser un referent i mira el futur amb il·lusió", afirma esperançat Rubén Guijarro.

Preocupació pels pisos turístics il·legals

Mentre l’obertura del nou hotel espera ser una atracció per al turisme, la zona més cèntrica de Badalona veu amb preocupació la proliferació de pisos que es destinen a lloguer vacacional sense llicència. "Hi ha comunitats que tenen molts problemes", assegura Eva Castilla. Amb l’arribada del bon temps, els veïns del Front Marítim han de conviure amb sorolls, brutícia i molèsties provocades per alguns dels turistes que s’allotgen en aquests habitatges.



Badalona compta, des del 2015, amb una ordenança municipal que regula els habitatges d’ús turístic. La normativa divideix la ciutat en dues zones. En una d’elles, on estan inclosos els barris del front marítim -els pisos a primera línia de mar-, estan prohibits els allotjaments turístics. En la resta de la ciutat, s’admeten els habitatges d’ús turístic si aquests estan concentrats en un edifici complet. Ara mateix, a la ciutat hi ha comptabilitzats 61 pisos turístics donats d’alta al registre de la Generalitat. Però des del Sindicat de Llogateres alerten que, només accedint a les plataformes de lloguer vacacional, se’n poden trobar fins a 500.

"L’ajuntament implanta una normativa i no la compleix. Què esperen? Que Badalona es converteixi en la Barceloneta?", alerta Esther Torralbo, membre del Sindicat de Llogateres. Des de l’entitat demanen que es posin inspectors i que es multi a aquelles persones que lloguen il·legalment un habitatge. També reclamen una bústia específica on els veïns puguin denunciar-ho quan en detecten algun. Des del sindicat lamenten que "s’especuli amb un bé de primera necessitat" i recorden que els habitatges d’ús turístic disminueixen l’oferta residencial i encareixen els preus globals.



Des de l’Associació de Veïns del Front Marítim esperen que l’arribada de l’hotel del port freni els allotjaments turístics i, amb això, les molèsties que els provoquen.