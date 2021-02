Baixa la tensió en la vuitena nit de manifestacions en suport a Pablo Hasél

Ja són vuit les nits de protestes en contra de l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél, tot i que aquesta vegada han tingut menys afluència i la mobilització principal ha tingut lloc a Barcelona. Al principi de la jornada, unes 500 persones ha tallat el carrer Aragó de Barcelona la tarda d'aquest dimarts cridant "Llibertat Pablo Hasél", coincidint amb el dia que es compleix una setmana de l'empresonament del raper. Els manifestants també han cridat altres consignes com "O ni oblit ni perdó" i "Fora feixistes dels nostres barris". A partir de les 19 hores, s'han agrupat a la plaça Doctor Letamendi, i després d'uns 50 minuts en el lloc cantant rap amb un micròfon, els manifestants s'han col·locat enmig de l'asfalt i han caminat impedint el trànsit.

Després, alguns manifestant han alçat barricades amb contenidors i han llançat objectes com a cristalls per evitar l'arribada de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra, després que aquests han impedit que una manifestació antifeixista arribés a la zona alta de la ciutat. En el moment de màxima tensió, un periodista ha resultat ferit a Barcelona pel llançament d'una ampolla d'un manifestant. L'incident ha tingut lloc al carrer Villarroel 202. En la mateixa zona, un grup ha efectuat llançaments d'ampolles contra la línia policial i han fet barricades amb contenidors. Els Mossos han carregat contra els manifestants després de diversos advertiments per megafonia.

La manifestació ha sortit del centre de Barcelona sobre les 20 hores, i al mateix temps estava convocada una concentració d'extrema dreta en la plaça Artós del districte de Sarrià. Fins al moment, els dos grups no s'han trobat ni hi ha hagut accidents. Tot i això, els Mossos d'Esquadra han identificat quinze persones que participaven a la concentració de la plaça Artós sota el lema "Cercavila festiva. Espanya no es crema". Un d'ells tenia una ordre de no participar en una manifestació i la policia l'ha advertit abans que comencés la concentració d'aquest dimarts, que ha congregat una trentena de persones.

A Vilanova i la Geltrú, un grup de manifestants ha trencat vidres de la plaça de les Cols, ha fet pintades a entitats bancàries i establiments comercials a la Rambla Principal i ha llançat pintura i pedres a la línia policial situada a la caserna de la Guàrdia Civil.