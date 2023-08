Baixen els abandonaments i les adopcions d'animals a Barcelona durant el primer semestre

Baixen tant les adaptacions com els abandonaments al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB). En total, 270 animals de companyia (145 gossos i 125 gats) han estat adoptats durant el primer semestre de l'any en aquest centre, una xifra similar a l'any passat. Els indicadors respecte a l'activitat del primer semestre mostren també que hi ha hagut menys entrades d'animals al CAACB, és a dir, menys animals abandonats o perduts.

Anna Ortonoves, directora del CAACB, destaca que a l'estiu és quan augmenta l'entrada de gats al centre d'acollida municipal, puix és quan neixen els gatons, que és estacional i hi ha més moviment d'entrades d'acabats de néixer. D'altra banda, pel que fa a les entrades de gossos, ja fa temps que estan "estabilitzades" durant l'any i no es un fenomen tan puntual focalitzat a l'estiu.

Més enllà del constant flux d'entrades i sortides, en aquest equipament hi ha acollits de mitjana uns 90 gats i uns 200 gossos, la majoria dels quals de races considerades potencialment perilloses (GPP). L'Ajuntament de Barcelona recorda que els animals han de portar el xip identificatiu i lamenta que molts dels que entren al centre d'acollida no estan xipats, i per això no es poden retornar al seu propietari.

La directora del CAACB també anima a les famílies que es queden a Barcelona a l'estiu a provar de ser casa d'acollida temporal, especialment pels gats nounats. "És important promoure ràpidament les adopcions de gats i poder trobar també cases d'acollida pels lactants per donar aquest benestar tan important en els primers moments de vida", reivindica la responsable.

L'opció d'adoptar

L'Ajuntament de Barcelona recorda que l'adopció és un acte de responsabilitat, de solidaritat i d'humanitat molt gratificant, tant per a qui adopta com per a l'animal adoptat. Però cal ser conscient que entra a casa un ésser viu que ha de rebre atencions i afecte, per la qual cosa cal pensar abans quin s'escollirà, tenint en compte el tipus d'animal, la mida, el pèl, l'edat i el sexe.