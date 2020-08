Baixen els contagis a Catalunya i es comença a estabilitzar el risc de rebrot, encara alt

Catalunya ha sumat 510 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR en les últimes hores, menys de la meitat que aquest dilluns (1.230). Això fa que la xifra total sigui de 81.513, segons l'últim balanç del Departament de Salut, però si es compten també els tests serològics, els contagis s'eleven fins els 101.290 des de l'inici de la pandèmia. Segueixen augmentant els pacients ingressats amb Covid-19 i ja en són 632, 29 més que en l'últim balanç, i 108 estan a les UCI, tres més. D'altra banda, les funeràries han reportat 30 noves defuncions en les últimes 24 hores, el nombre més alt en els últims set dies. En total són 12.781 persones les que han mort per la malaltia al territori.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assenyalat aquest dimarts que la situació a Catalunya està millorant "a poc a poc", després que el risc de rebrot hagi baixat en els darrers dies tot i que es troba encara en un nivell molt elevat. La situació millora perquè ho fan els territoris més afectats pels rebrots en les darreres setmanes i on s'han aplicat restriccions. Així, el Segrià "evoluciona bé" però la taxa d'incidència i el risc de rebrot continuen sent molt alts perquè havien arribat a nivells altíssims. També Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, entre altres municipis de l'àrea metropolitana, on també va baixant el risc de rebrot. "Anem pel bon camí, però encara ens queda molta feina", ha ressaltat Argimon. Una frase que també ha utilitzat per a Figueres i Vilafant, on la situació va "bé", però "encara queda molta feina", ha insistit.

Els casos en set dies han passat de 6.572 la setmana del 18 al 24 de juliol a 5.892 la següent

En l'últim interval de set dies registrat -del 25 al 31 de juliol- a tot Catalunya hi ha hagut 5.892 casos confirmats per PCR, una xifra inferior als 6.572 de l'interval anterior. Entre aquests períodes hi ha hagut una consistent baixada del risc de rebrot, del 194,83 al 155,87. Tot i que continua clarament a la zona vermella, la tendència és a estabilitzar-se. També ha baixat la velocitat de propagació (Rt), que ara se situa en un 1 pelat quan en els set dies anteriors era d'1,40. També baixa la taxa de confirmats per PCR, que se situa en 76,80 per cada 100.000 habitants -85,66 en l'interval de set dies anterior.



Una manera diferent de fer les coses

Davant aquesta situació, el secretari de Salut Pública i el coordinador de la Unitat de Seguiment de la covid-19 de Catalunya, Jacobo Mendioroz, no han avançat ara com ara cap relaxament de mesures previst pels propers dies en aquestes àrees amb restriccions. I en qualsevol cas, Mendioroz ha avisat: "No podem caure en els mateixos errors de pensar que quan baixa la corba, ens podem relaxar. Hem d'interioritzar que hi ha una manera de fer les coses diferent".

Testos massius a Sabadell, Terrassa i Ripollet

Salut i els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Ripollet han acordat fer cribatges de Covid-19 en aquests municipis per controlar l'augment de casos positius detectats els últims 14 dies al Vallès Occidental. El Departament preveu fer aquesta setmana un cribratge a unes 9.000 persones en aquestes tres ciutats, Segons informa Salut, l'objectiu d'aquestes proves massives és "no haver d’arribar a imposar restriccions més severes com a altres municipis". A Terrassa, s'ha passat de 79 a 150 casos en una setmana i Salut estudia si cal incloure la cocapital de la comarca en el grup de municipis que es troben en el nivell 3 del pla de control de transmissió del virus. "Estem en nivell 2 amb brots esporàdics i sense transmissió comunitària", ha explicat l'alcalde, Jordi Ballart, que ha reconegut que l'escenari pot canviar en pocs dies. Algunes de les mesures del consistori per frenar els contagis seran activar un equip de seguretat privada per informar la ciutadania sobre la Covid-19 i intensificar la neteja d'espais públics amb aigua per evitar concentracions de gent.

Salut espera enllestir les proves entre dimecres i dijous amb l'objectiu de detectar els positius asimptomàtics

Durant els propers dies el SEM instal·larà unes carpes davant els centres d'atenció primària dels barris on ha crescut la incidència per fer els testos. "La situació no és d’alarma, però volem evitar conseqüències més greus", apunta Anna Aran, gerent de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut, que remarca la necessitat de frenar les cadenes de transmissió.



La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que esperen enllestir les proves entre dimecres i dijous amb l'objectiu de detectar els positius asimptomàtics i fer un seguiment dels aïllaments dels positius i els seus contactes. Des de Reus i en declaracions als mitjans, la consellera ha dit que també segueixen "algun creixement" en altres zones com l'Alt Penedès, que continuen amb els "ulls posats" a l'Alt Empordà i que la primera corona de Barcelona és la que els preocupa "especialment" per l'elevada població i mobilitat que concentra.



Vergés ha afirmat que caldrà anar gestionant la pandèmia donant una resposta ràpida a aquells creixements que es puguin registrar. En aquest sentit, ha destacat que un bon exemple que aplicar mesures funciona és Lleida i la comarca del Segrià, on ja s'han pogut "relaxar" les mesures. Actualment Salut té comptabilitats una trentena de brots actius a la regió sanitària de Lleida, la majoria al Segrià, però es va arribar a tenir-ne més de 90 i la majoria s'han acabat estabilitzant.



Catalunya, la comunitat autònoma amb més PCR realitzades

Catalunya és el territori de l'Estat on s'han fet més PCR, amb 892.421 tests fins al 30 de juliol, segons dades del Ministeri de Sanitat. Del total, 74.290 proves s'han dut a terme entre el 24 i el 30 de juliol, xifra que significa un increment del 9%. La taxa d'aquest tipus de proves per cada 1.000 habitants se situa en 117,28.