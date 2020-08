Els contagis per coronavirus creixen a un ritme estable i Salut notifica sis morts

Catalunya ha sumat 1.230 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR en les últimes hores, un nombre similar al dels dies anteriors. Això fa que la xifra total sigui de 81.003, segons l'últim balanç del Departament de Salut, però si es compten també els tests serològics, Catalunya ja sobrepassa la barrera dels 100.000 contagis. Concretament, són 100.668 des de l'inici de la pandèmia. Les zones amb més increment de contagis són Barcelona i l'àrea metropolitana (963) i la regió de Lleida (131). En total hi ha 603 pacients ingressats amb Covid-19, 39 més que en l'últim balanç, i 105 estan a les UCI, cinc més. D'altra banda, les funeràries han reportat sis noves defuncions en les últimes 24 hores i en total són 12.751 persones les que han mort per la malaltia.

D'altra banda, el risc de rebrot segueix reduint-se. Actualment és de 159,13, lleugerament més baix que en el balanç del dia anterior (161,9), però continua sent molt elevat -el llindar de risc alt se situa en 100. La velocitat de propagació també baixa, fins l'1,02 (1,06 en les dades anteriors).



Investigadors del grup de recerca de biologia computacional de la UPC (BIOCOMSC) alerten que la propagació de la Covid-19 al Vallès Oriental i Occidental ha patit un "empitjorament fort". També han indicat que la regió metropolitana nord es veu compensada per la millor situació del Maresme i zona nord de Barcelona. Les pujades són fortes a tota la zona del Vallès, segons els investigadors.

Canvis en les restriccions a Figueres

Les restriccions a Figueres i Vilafant (Alt Empordà) s'han relaxat aquest cap de setmana, després que entressin en vigor el passat 20 de juliol. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha lamentat, però, que s'hagin llençat missatges contradictoris i que sembli que la pròrroga impliqui un enduriment de les mesures quan, en realitat, les flexibilitza. En aquest sentit, ha criticat "l'estigmatització" que s'està fent de la ciutat i ha dit que Figueres "és una ciutat segura". Lladó ha mostrat el seu malestar al president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha reunit aquest dilluns amb diferents representants de la comarca. "N'ha pres nota", ha assegurat Lladó.



Després de la reunió, Torra ha afirmat que les mesures han donat "bon resultat". El president ha admès que "és un moment complicat, especialment per als municipis més turístics", però ha insistit en què, malauradament, "anirem tenint brots i hem d'aprendre a conviure amb el virus".



El jutge va aprovar divendres la pròrroga de les mesures, que contemplen la possibilitat de fer activitats culturals i esportives amb un 50% de l'aforament i l'obertura d'espais de culte, amb un 33%, que fins ara estaven tancades. L'alcaldessa ha explicat que en 15 dies la taxa d'incidència de contagi ha passat del 4 a l'1,2 i que durant les properes dues setmanes l'objectiu és assolir una situació "òptima". Continua en vigor, però, la recomanació de no sortir de casa si no és per anar a treballar, anar a un centre sanitari, entitats financeres, establiments comercials, tràmits inajornables o per causa de força major, entre d'altres. També segueixen prohibides les trobades de més de 10 persones.