Barcelona acollirà l'Ubeat Live, un nou festival d'entreteniment destinat a la generació Z amb eSports, música i art urbà

Barcelona acollirà Ubeat Live, un festival d'entreteniment destinat a la generació Z, dels joves nascuts a partir dels 90. Creadors de continguts, eSports, freestyle, música i art urbà es donaran cita entre l'1 al 3 de juliol al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, tot i que té vocació d'expandir-se internacionalment.

Mediapro crea així el primer format d'aquestes característiques a Catalunya, pràcticament sense cap precedent a nivell estatal, on situarà Barcelona en el punt de mira del sector a nivell internacional. La directora d'Innovació i Nous Negocis del grup Mediapro, Maria Carmen Fernàndez, ha assegurat que aquest festival serà "punt de trobada per totes les audiències que busquen contingut jove".



