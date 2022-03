Òmnium impulsa Límbic, el festival itinerant per "posar en valor la creació cultural contemporània del país"

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha presentat aquest dimarts el Festival Límbic, el nou projecte d’Òmnium Cultural. Serà el primer festival itinerant de creació contemporània, multidisciplinar, serà itinerant i totalment accessible, i la primera edició se celebrarà a Terrassa el 27 i 28 de maig. "Límbic porta al carrer i de manera gratuïta la vitalitat de la creació en català, perquè el futur serà cultural o no serà", ha assegurat Antich. El president d’Òmnium ha desgranat els pilars sobre els que se sustenta aquest nou festival de festivals: "volem descentralitzar la cultura i apropar-la a tots els racons del país i alhora treballar colze a colze amb el teixit cultural local" perquè el festival "neix amb la voluntat de vetllar per l’equilibri territorial de l’oferta cultural del país"; serà gratuït perquè "volem descentralitzar la cultura i apropar-la a tots els racons del país".

"Volem acostar la cultura a la gent jove, perquè els joves són un agent fonamental dels processos culturals i són claus per revertir el descens de l’ús social de la llengua"

En definitiva, una gran cita cultural que vol fer aflorar un ampli ventall d’emocions. La promoció de la cultura i l’ús social del català és el tronc central del Límbic, com ho és de tots els projectes d’Òmnium, i així ho ha posat en valor el president Xavier Antich: "volem acostar la cultura a la gent jove, perquè els joves són un agent fonamental dels processos culturals i són claus per revertir el descens de l’ús social de la llengua". Sota la direcció artística de la productora cultural La Sullivan, el Límbic serà una mostra anual que demostrarà la vitalitat de la creació en català.

Un festival multidisciplinar

De naturalesa multidisciplinar i amb l’ambició de posar en diàleg totes les arts vives, és una gran cita de cultura al carrer que demostra la vitalitat de la creació en català. Música, teatre, circ, humor, dansa, performance, poesia… es troben i es repensen des d’una perspectiva innovadora, juntament amb propostes que combinen nous formats i disciplines. Des de La Sullivan, la productora cultural encarregada de la direcció artística del festival, Mireia Calafell ha explicat que "Límbic vol celebrar la creativitat i el talent de les propostes artístiques que s’expressen en català amb la voluntat d’interpel·lar i convocar el públic més jove". "Una aposta pel risc, l’experimentació i l’emergència, una aposta per una manera de veure el món crítica i compromesa amb el feminisme, l’antiracisme, l’antifeixisme i els valors LGTBIQ+", ha afegit.

Límbic vol ser un espai de descobriment que posi en valor tant les propostes més actuals -fins i tot, recentment estrenades- com aquelles que ja tenen una trajectòria perquè han circulat per teatres i festivals del territori, i de més enllà. Amb la complicitat d’altres festivals de referència, i incorporant propostes de les seves programacions, Límbic és una combinació de reconeixement i de risc, d’aposta. Per això s’ha creat un comitè assessor format per tres festivals que són una referència pels valors amb què treballen i la manera com configuren la programació.

"Amb la voluntat de reconèixer la tasca que fan els festivals de tot el territori, i partint de la certesa que lluny del nostre circuit més proper s’hi fan propostes interessantíssimes"

Enguany estarà format per l’Eufònic, festival al voltant de les arts sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de l’Ebre, Fira Tàrrega d’arts al carrer, i el TNT Terrassa noves tendències, el festival d’arts vives i nous formats. "Amb la voluntat de reconèixer la tasca que fan els festivals de tot el territori, i partint de la certesa que lluny del nostre circuit més proper s’hi fan propostes interessantíssimes", ha dit Calafell, "i amb el desig d’activar i potenciar el circuit cultural, part de la programació de Límbic la fem amb col·laboració amb altres festivals".

Part de la programació també es farà sempre amb entitats i projectes del territori amb l’objectiu de reconèixer la tasca que es fa en clau local. La resta de la programació serà la suma de voluntats i apostes que ja tenen molt de reconeixement i d’altres que són emergents. A la roda de premsa s’ha pogut veure un tast de les propostes que es veuran al Límbic 2022, com la dansa del ballarí i coreògraf Miquel Barcelona i la música de Ven’nus.



"El Festival Límbic però no vol ser un festival només de dos dies, al contrari, vol deixar empremta i activar propostes que durin en el temps", asseguren des d'Òmnium. Per fer visible el talent de la creació catalana d’arreu del territori cada any es farà una crida per convocar els artistes de cada municipi on tingui lloc el festival.

Un festival itinerant: la primera edició, a Terrassa.

Ballart: "Compartim els valors d’Òmnium i per tant del Límbic de la cultura com a bé públic i un dret que ens fa lliures i iguals a tots; la cultura ha de ser lliure i inclusiva"

El festival arrelarà cada any a un lloc diferent del territori i en aquesta primera edició ho farà a Terrassa. Per aquest motiu, formaran part del festival propostes que arriben de les creadores, col·lectius, entitats culturals i educatives de Terrassa. En aquest sentit, l’alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha agraït l’aposta per Terrassa com a primera ciutat on farà parada el Límbic, i s’ha mostrat convençut que "el pòsit quedarà per molts anys, perquè l’esperit del festival és deixar petjada i arrelar a la ciutat". Ballart ha reivindicat "tantes ciutats del país que som referents amb l’àmbit de la cultura" i ha posat en valor iniciatives com el Festival TNT i les gairebé 900 entitats culturals que hi treballen, entre d’altres. "Compartim els valors d’Òmnium i per tant del Límbic de la cultura com a bé públic i un dret que ens fa lliures i iguals a tots; la cultura ha de ser lliure i inclusiva", ha afegit.

Què vol dir Límbic?

El sistema límbic és la part del nostre cervell encarregada de regular les respostes fisiològiques i emocionals del nostre cos, tot canviant la resposta en funció de l'estímul rebut. Límbic també proposa un joc semblant de respostes i estímuls a través de les diverses disciplines culturals i formats que hi seran presents. La cultura és també emoció, estímul i transformació. Convençuts del poder transformador de la cultura, les propostes artístiques programades al Límbic convidaran els espectadors al canvi i a la creació de noves mirades.