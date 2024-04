Barcelona acull el debat mundial sobre el futur i la preservació dels oceans

Barcelona acull aquesta setmana la Conferència del Decenni de l'Oceà, un fòrum global impulsat per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) amb l'objectiu de trobar solucions per revertir el deteriorament dels oceans. La trobada, que tindrà lloc des d'aquest dimecres i fins al divendres al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), reunirà 1.500 persones de la comunitat oceànica -entre governs, experts de diferents àmbits, sectors marítims, universitats, ONG, el sector privat i la societat civil- sota el lema La ciència que necessitem per l'oceà que volem.



L'esdeveniment s'estructurarà en quatre sessions temàtiques, basades en els 10 reptes del Decenni de les Nacions Unides de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible 2021-2030, entre els quals hi ha la protecció i restauració dels ecosistemes i la biodiversitat marítima, la lluita contra la contaminació de les aigües o el desenvolupament d'un sistema d'alimentació sostenible per a la població mundial.

Concretament, la primera de les sessions se celebrarà dimecres a la tarda i se centrarà en la contaminació marítima, els ecosistemes i la relació entre els oceans i el clima. Començarà amb el discurs d'obertura de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. La inauguració també comptarà amb intervencions del president de Cap Verd, José María Neves, el president de les Seychelles, Wavel Ramkalawan, el príncep de Mònaco, Albert II, el primer ministre de les illes Cook, Mark Brown, i de l'enviat especial del secretari general de les Nacions Unides per l'Oceà, Peter Thomson. També intervindran representants dels governs de Noruega, Grenada i la Xina.

Segons consta en la programació facilitada per l'organització de la conferència, la inauguració es clourà amb les intervencions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.

La segona sessió, que tindrà lloc dijous al matí, abordarà l'economia oceànica sostenible, l'alimentació i les comunitats resilients. La tercera de les sessions tindrà lloc dijous a la tarda estarà dedicada a l'observació, la predicció i els sistemes d'alerta per emergència. Finalment, la quarta i última sessió, que se celebrarà durant el matí de divendres, posarà sobre la taula de debat el desenvolupament de les capacitats, l'alfabetització sobre els oceans, el coneixement indígena i local i el patrimoni cultural.

Més de 130 esdeveniments paral·lels

De forma paral·lela a la Conferència del Decenni de l'Oceà, Barcelona ha organitzat més de 130 esdeveniments que tindran lloc a la ciutat ja des d'aquest dilluns. Es tracta d'activitats, moltes de les quals obertes al públic, amb taules de debat, presentacions, ponències i tallers interactius pensades, per complementar les quatre sessions principals i que estaran repartides per una vintena d'ubicacions diferents, com el Museu Marítim, la Casa Batlló, l'Institut de Ciències del Mar, el Museu de Ciències Naturals o el Port Olímpic.

Entre d'altres, la capital catalana ha organitzat activitats com una exposició dedicada a la tecnològica nàutica xinesa, que es podrà veure al Museu Martím fins al 14 d'abril o el simposi sobre Zones Marítimes Protegides que acull fins dimarts l'auditori del World Trade Center. Així mateix, el Museu Marítim celebra una trobada sobre ciència ciutadana en què projectes i institucions diverses explicaran les seves iniciatives per recollir dades mediambientals valuoses per a la preservació dels oceans.