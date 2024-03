El temporal de mar fa desaparèixer trams de platja de Barcelona, el Baix Llobregat i el Garraf

Tot i que diumenge al migdia ja va clarament a la baixa, el temporal de mar s'ha fet notar prèviament a diverses zones del litoral català, fins al punt que ha fet desaparèixer trams de platja al Garraf, el Baix Llobregat i a la ciutat de Barcelona. Divendres el temporal havia afectat sobretot la Costa Brava i, per exemple, el mar va engolir parts de la platja de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà.

A Sitges (Garraf), les onades d'aquest diumenge han fet desaparèixer bona part de la sorra de la platja de Sant Sebastià, on s'ha tallat l'accés als vianants per precaució. Al poble de Garraf, repetint la imatge de dies enrere, l'aigua arribava aquest matí a tocar de les casetes.

Més al nord, la platja de Gavà (Baix Llobregat), de les més afectades pels temporals, pràcticament ha desaparegut en determinats punts i l'aigua arribava al carril bici i al passeig per a vianants que la recorre. En diversos punts, grups de surfistes no han dubtat d'entrar a l'aigua per aprofitar les onades de més de dos metres.

A la ciutat de Barcelona, els efectes del temporal marítim s'han fet notar a la platja de Sant Sebastià. Durant la matinada d'aquest diumenge, les pluges i el fort onatge han agreujat l'esvoranc de prop d'un metre d'altura que el temporal Nelson va deixar ja el passat dijous a la platja i bona part d'aquesta ha quedat engolida pel mar.

A conseqüència, algunes dutxes han quedat descalçades i diverses canonades han quedat a la vista. Cap a quarts d'onze del matí, l'estat de la mar ha obligat a posar la bandera vermella a la platja de Sant Sebastià i la groga a la platja de la Barceloneta, després que aquesta matinada s'hagin registrat pics d'onada superiors als cinc metres al port de Barcelona.

El pas del temporal Nelson per Barcelona va arribar al seu pic màxim el passat dijous. Tot i això, el fort onatge de la matinada d'aquest diumenge ha agreujat els desperfectes ja visibles des de fa dies a la platja de Sant Sebastià.