Un menor i un home que intentava salvar-lo moren ofegats a la platja del Miracle de Tarragona

Dues persones han mort aquest dijous a la platja del Miracle de Tarragona. Segons han confirmat fonts policials, una de les víctimes és un jove menor d'edat que ha caigut a l'aigua o s'hi banyava. El segon dels afectats s'hauria llançat al mar per intentar-lo salvar, però hauria acabat perdent la vida posteriorment. El succés s'ha produït enmig del fort onatge al litoral central i del nord, a causa de l'efecte de la borrasca Nelson.

En concret, una parella s'ha adonat que el noi no podia sortir del mar enmig del fort onatge, i l'home s'ha llançat a l'aigua per ajudar-lo. Salvament Marítim els ha pogut treure de l'aigua amb l'helicòpter Helimer 221 i els ha portat fins al dispositiu d'emergències mèdiques que s'ha muntat a la platja, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-los.

Segons Salvament Marítim, dues persones més s'havien llançat al mar per ajudar les víctimes i han hagut de ser rescatades amb l'helicòpter i l'embarcació LS Ariel de Creu Roja Tarragona. En el dispositiu de rescat també hi ha participat els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació sobre el succés.

La punta del Miracle de Tarragona amb un fort onatge aquest dijous a la tarda després de l'accident. — ACN

Per la seva part, els Bombers de la Generalitat han fet una primera intervenció des de terra per intentar apartar de la costa totes les persones que hi havia a la zona, on era evident el fort onatge. També han ajudat a Salvament Marítim en la localització dels accidentats.

Alerta per onatge i ventades

Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat (Pla territorial de protecció civil de Catalunya) pel fort onatge d'aquest dijous a gran part de les comarques del litoral central i del nord, i a la comarca del Montsià, amb onades superiors als 2,5 metres (maregassa). Es demana extremar la prudència si es fan activitats al mar, així com a la platja i equipaments costaners, i no accedir als punts del litoral afectats pel fort onatge ni als llocs on les onades trenquin amb força.

Aquest mateix dijous també ha activat en alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), per la previsió de ratxes fortes a tot el Pirineu. Durant la jornada, el vent bufa del sud-oest amb una distribució extensa a l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Cerdanya. Es poden superar els 90 km/h a cotes mitjanes i altes, sobretot al Pirineu Occidental. Divendres aquestes comarques també estaran afectades fins a la mitjanit per vent de component sud.