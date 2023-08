Barcelona afegeix al calendari firal els salons mundials del joc i el de l'embalatge

Barcelona ha sumat dues noves fires mundials al calendari de congressos del 2025. La primera és la fira de casinos i apostes més gran del món, l'International Casino Exhibition (ICE), amb acord per cinc anys, i la segona és la LabelExpo, el saló mundial del sector de la impressió d'embalatges i etiquetes. Tots dos esdeveniments se celebraran al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, el del joc al gener i el de l'embalatge a la tardor.

El saló del sector del joc, les apostes i els casinos tindrà un impacte econòmic de 280 milions, segons dades de l'organització. L'organització ja ha reservat 40.000 nits d'hotel per acollir els congressistes que es desplacin a Barcelona. De moment, no es coneixen dades d'impacte econòmic de l'esdeveniment especialitzat en embalatge i etiquetes.

En el cas de l'ICE, Barcelona s'ha imposat a Londres, Madrid i París en la cursa per ser la seu del congrés. Aquest saló s'havia celebrat a la ciutat anglesa els darrers 12 anys. En el cas de LabelExpo, s'havia fet els darrers 38 anys a Brussel·les.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha destacat que la decisió dels dos salons de referència internacional "reforça l'aposta estratègica de la institució per acollir grans esdeveniments firals de primer nivell mundial". "És una gran notícia per al teixit empresarial del país, la ciutat i el seu entorn, ja que el seu impacte pot generar grans oportunitats econòmiques i tecnològiques", afegeix.

El saló del joc

La primera edició de l'ICE a Barcelona tindrà lloc del 20 al 22 de gener del 2025. Compta amb una assistència de més de 45.000 visitants professionals provinents de 150 països i més de 600 expositors. El canvi de seu del saló del joc també implica la celebració del saló IGB Affiliate, dedicat al màrqueting digital del sector.

La Fira ha triat el gener perquè serà "l'únic esdeveniment important" a la ciutat i ajudarà a "tenir l'experiència de ciutat exclusiva per als expositors i els assistents". "L'oferta de Barcelona va destacar per l'escala de les seves instal·lacions de classe mundial, la seva excel·lent infraestructura hotelera, la logística, el retorn de la inversió per als nostres clients i la capacitat d'escala", ha assenyalat Alex Pratt, director general de Clarion Gaming. L'entitat busca forjar "una associació progressiva que inclou la indústria internacional, Fira de Barcelona i actors públics i privats de Barcelona, Catalunya i Espanya".

El saló de l'embalatge i les etiquetes

En el cas del LabelExpo Europe, organitzat per Tarsus Group, el canvi d'ubicació obeeix, entre altres raons, "a l'objectiu de continuar creixent com a cita líder mundial del sector". Congrega més de 500 empreses i 40.000 visitants de 140 països.