Barcelona aprova la taxa Amazon perquè les grans empreses tributin pel repartiment a domicili

La coneguda com a taxa Amazon serà una realitat a Barcelona a partir de la setmana que ve. El ple municipal ha donat llum verda a aquesta mesura, que gravarà el repartiment a domicili d'empreses que es dediquen al comerç electrònic i que facturin més d'un milió d'euros bruts per entregues a domicili a la ciutat.

Afectarà 26 plataformes

L'Ajuntament calcula que ingressarà uns 2,6 milions d'euros per aquest nou impost, del qual queden exempts els paquets que es deixin en punts de recollida i també els que es reparteixin de manera sostenible. Tampoc hi entren el repartiment de mercaderies per la restauració, entre d'altres.

La mesura, anunciada al desembre, s'ha aprovat amb els vots de Barcelona en Comú, PSC, ERC, Junts per Catalunya i Ciutadans. Barcelona es converteix així en la primera ciutat en aplicar una taxa d'aquestes característiques.

L'Ajuntament explica que, arran de la pandèmia, l'augment del pes del comerç electrònic a la ciutat ha comportat que les empreses que s'hi dediquin "estiguin fent gratuïtament un ús especial del domini públic". Com a conseqüències d'aquesta activitat assenyalen la congestió de l'espai i la contaminació, a més de la competència amb el comerç de proximitat.



L'instrument fiscal, que gravarà l'1,25% de la facturació bruta derivada dels costos de repartiment que ingressen els operadors, l'hauran de pagar 26 plataformes, segons va avançar l'ACN. D'aquestes, cinc concentren el 62% del volum de negoci a la capital, amb Amazon al capdavant.