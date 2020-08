Barcelona cedirà 74 equipaments i 159 espais exteriors a escoles i instituts per al proper curs

L'Ajuntament de Barcelona posarà a disposició dels centres escolars de la ciutat un total de 74 equipaments i 159 espais exteriors de cara al curs vinent. Ho ha anunciat aquest dimecres l'alcaldessa, Ada Colau, en una roda de premsa en què ho ha considerat "un tema absolutament prioritari". Per a Colau, allargar el tancament de les escoles "significa posar en perill el futur" dels nens. "Les escoles són un servei essencial del qual no en podem prescindir i no podem normalitzar que es puguin tancar durant mesos", ha afegit. L'objectiu de la cessió és facilitar que escoles i instituts tinguin prou espai per dur a terme les seves educatives en plena pandèmia de la Covid-19.

"Malgrat saber que no serà fàcil, des de Barcelona estem convençuts que hem de fer el màxim d'esforç per garantir l'obertura de les escoles i fer-ho de manera presencial", ha subratllat Colau. És per això que han posat a disposició dels centres públics del Consorci d'Educació de Barcelona i dels concertats de la ciutat aquests espais perquè hi puguin fer classe i altres activitats.

Per districtes, l'Eixample és el que en té més de disponibles –14 equipaments i 27 exteriors–. Ciutat Vella té cinc immobles i 17 espais a l'aire lliure, Sants-Montjuïc disposa d'11 equipaments i 18 recintes a l'aire lliure, a les Corts són cinc edificis i 11 exteriors, a Sarrià-Sant Gervasi hi ha cinc equipaments i vuit espais a l'aire lliure i a Gràcia un sol immoble però 12 exteriors. Pel que fa a Horta-Guinardó, són set equipaments i 14 espais exteriors, a Nou Barris són set immobles i 19 recintes a l'aire lliure, a Sant Andreu hi ha 14 equipaments i 17 exteriors i a Sant Martí són cinc i 26, respectivament.

"Si s'han d'utilitzar aules del CCCB per poder fer classe, tindrà prioritat el grup escolar per davant d'una conferència o una altra activitat"

Entre els espais que s'ofereixen hi ha el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), l'edifici dels Lluïsos de Gràcia, el Park Güell, el recinte modernista de Sant Pau, el parc de la Ciutadella, els jardins de la Sedeta, l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el recinte de Fabra i Coats, per exemple. En cas que coincideixi l'ús escolar d'algun d'aquests indrets amb la seva activitat habitual, Colau ha assegurat que les escoles tindran prioritat. "Si s'han d'utilitzar aules del CCCB per poder fer classe, tindrà prioritat el grup escolar per davant d'una conferència o una altra activitat", ha explicat.

Han acompanyat Colau el tinent d'alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, i la comissionada d'Educació de Barcelona, Maria Truñó. Subirats ha detallat que cada escola i institut decidirà si hi fa activitats de lleure o pedagògiques" i s'ha ofert a col·laborar amb el Departament d'Educació i els municipis veïns: "Tota la nostra disponibilitat".

Truñó ha avançat que s'ampliaran els equips de neteja i desinfecció per assegurar la netedat dels centres municipals durant l'horari lectiu i que es crearà un "banc de tauletes" per garantir que els infants puguin accedir a aquesta tecnologia per estudiar.

Reforç de professionals a les escoles bressol

A banda de la cessió d'espais per al curs vinent, l'Ajuntament de Barcelona reforçarà l'equip educatiu amb més hores i personal per tal de garantir-hi el servei, incloent-hi l'acollida matinal. Concretament, el reforç es complementarà amb tres hores més d'educadors de suport.