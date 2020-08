El Govern "treballarà" per reduir les ràtios d'alumnes però no es compromet a desdoblar els grups

Crivatges massius a les escoles, ús de la mascareta en majors de 12 anys, control de simptomatologia amb pressa de temperatura i el servei de neteja reforçat. Aquesta és la fórmula que aquest dimarts ha aprovat el Govern en una reunió extraordinària i que han explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, per iniciar el curs escolar el pròxim 14 de setembre, després d'un agost amb un creixement persistent de positius que alerta el Govern. En una roda de premsa des del Palau de la Generalitat, els dos consellers han concretat l'actualització de mesures per iniciar el curs escolar, durant la qual també han posat èmfasis en el control de símptomes de l'alumnat, tot i que no han especificat quins recursos s'aportaran als centres per tal que es pugui dur a terme: "Cada centre ha de dissenyar la seva estratègia per prendre la temperatura a l'alumnat", ha assegurat Bargalló.



Pel que fa a les ràtios, el conseller d'Educació ha assegurat que "es reduiran tant com sigui possible", però no ha volgut fixar una xifra rígida tal com va fer ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, qui va fixar de manera contundent el nombre de 20 alumnes màxim en el cas de l'educació primària i infantil. "A Europa hi ha dues tendències generals: tornada a l'escola amb grups estables i tornada segons el nombre d'alumnes. L'experiència a hores d'ara és que és més efectiva la tornada a través de grups estables", ha defensat Bargalló, preguntat pel nombre d'alumnes per classe.



El conseller ha explicat que la xifra de 20 estudiants per aula d'infantil i primària pactada és una "regla general" que quedarà condicionada per altres factors com el territori del centre o l'edifici: "El curs passat, el 60% de grups de primària ja eren inferiors a 20 alumnes". D'aquesta manera, Bargalló dilueix la contundència amb la que el president del Govern va xifrar la reducció de la ràtio: "Si un col·legi d'una línia té 23 alumnes, la primera solució que surt és desdoblar el grup en un de 12 i d'11. Això és doblar el professorat i no és pedagògicament la millor solució. Però també hi ha la solució de treballar per àmbits o treballar en alguna reorganització".



Pel que fa al nombre d'estudiants a secundària, Bargalló ha assegurat que l'educació pública "té les millors ràtios" respecte a l'educació privada i concertada, tot i que ha matisat que aquesta dada està condicionada per l'extensió territorial del sistema públic, que arriba a municipis amb poca població en edat escolar. Bargalló ha assegurat que la ràtio màxima és de 30 alumnes a la secundària, però que el 40% dels centres ja se situaven al voltant dels 24 estudiants per aula abans de la pandèmia. Tanmateix, ha afirmat que en aquells instituts on els estudiants superen la trentena per aula ja s'han fet intervencions.

Ús de la mascareta obligatori des dels 12 anys

Una de les mesures més destacades -i que també va avançar ahir Torra- és l'obligatorietat de l'ús de la mascareta per als majors de 12 anys, una edat ampliable fins als sis anys en cas que el centre es trobi en una zona de molt risc de rebrot. Aquesta és una de les intervencions que el Govern ha decidit endurir tenint en compte l'evolució actual de la pandèmia: "En el primer pla d'actuació es va permetre que els alumnes no portessin mascareta durant el funcionament dels grups estables. Hem decidit que això ara no pot ser així", ha explicat Bargalló. El conseller ha afegit que s'haurà de mantenir la distància de seguretat en els moments que diversos grups de convivència coincideixin, com ara al pati o al menjador, durant els quals també s'organitzaran les franges per reduir al màxim els contactes. Les entrades i sortides del centre seran "esglaonades, en grups, sense aglomeracions" i el manteniment dels grups estables permetrà fer "actuacions immediates" en cas que hi hagi un positiu o sospites de contagi.



Vergés també ha anunciat un crivatge massiu de la comunitat educativa a partir del 14 d'octubre i fins al 14 de novembre, preveient fer fins a 500.000 proves PCR i unes 20.000 proves diàries a partir de l'octubre. Aquests tests es faran en aquelles escoles que més interessin segons la situació de la pandèmia a nivell territorial. Es desplaçarà un equip mòbil de vuit persones entre personal d'Educació i Salut i es faran tant als alumnes com al personal no docent.



Sobre la higiene dels centres, Bargalló ha assegurat que s'ampliarà el personal de neteja, que també serà present durant el dia. A més, ha apuntat que els alumnes hauran de netejar ells mateixos algunes eines que utilitzin, com ara els ordinadors, i que les classes s'hauran de reduir fins als 45 minuts per tal que pugui haver-hi marge per netejar les classes i ventilar-les.

Pel que fa a la contractació de personal educatiu anunciada per Bargalló al juliol, el conseller ha matisat que de les més de 8.000 contractacions, 4.000 són de docents d'aula i 4.000 són personal d'atenció educativa a l'aula, personal d'administració i serveis i personal de suport d'activitats, com ara monitors de menjador. Tot i això, Bargalló ha assegurat que amb les noves modificacions es generen "noves necessitats", i ha afegit que la setmana vinent es podrien anunciar "noves actuacions pel que fa a recursos", que podrien afegir altres contractacions.