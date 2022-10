Barcelona crearà 45.000 llocs de treball amb la implementació del model de superilles

L'ajuntament de Barcelona preveu crear 45.000 llocs de treball en els pròxims anys amb la implementació del seu model de superilles. "Estem generant milers de llocs de treball gràcies a l'economia verda", ha afirmat l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que ha posat èmfasi en el fet que, des del punt de vista del seu govern, cal fer una transició ecològica "justa". "El dilema no és economia o ecologia, el dilema és economia del passat o economia del futur. Hem de canviar el nostre model econòmic, que ara mateix és insostenible. I ho hem de fer pensant en les majories socials, en generar oportunitats i llocs de treball de qualitat".

Colau ho ha anunciat durant la Cimera Mundial de grans ciutats que se celebra fins divendres a Buenos Aires i que ha començat amb el compromís de crear 50 milions de llocs de treball verds, els han d’ajudar a rejovenir l'economia, no estar lligats als combustibles fòssils, i ajudar també a limitar l'escalfament global del planeta, fins al 2030. La Cimera, que reuneix alcaldes de tots els continents sota el paraigües del C40, servirà perquè les grans capitals reivindiquin un paper "fonamental" per donar resposta a la crisi generada per la covid i per la guerra de Rússia a Ucraïna.

L'alcaldessa de Barcelona també ha afirmat que els membres de la xarxa C40 –que agrupa les principals grans capitals del món que aposten per treballar conjuntament per una recuperació econòmica justa i verda i que afavoreixi a tothom, i de la qual Barcelona n'ocupa la vicepresidència–, s'han reunit per transmetre un missatge "d'esperança" i per "combatre els discursos negacionistes" que enfronten el combat contra la crisi econòmica amb el combat contra la crisi ecològica.

Por a no tenir un hivern "just"

La cap del consistori barceloní també s'ha mostrat preocupada per les conseqüències de la guerra de Rússia a Ucraïna, la qual pot fer que la "situació ja greu per les desigualtats i la crisi climàtica s'accentuï". I ha afegit: "Ens preocupa tenir un hivern just", és a dir, un hivern en què ningú es quedi sense els subministraments bàsics.

Per això ha proposat en el si del C40 que les ciutats "elevin la veu" als Estats perquè s'augmenti el finançament per a les energies renovables i perquè s'estableixi una regulació que garanteixi els serveis bàsics a la ciutadania. "Necessitem saber que no es tallarà l'energia a ningú", ha insistit Colau.

Finalment, l'alcaldessa de Barcelona ha denunciat els "beneficis pornogràfics" que han tingut les empreses subministradores d'energia -amb augments, segons els seus càlculs, del 24% el primer trimestre de l'any- i ha atribuït la situació no a una manca de matèria primera, sinó a "l'especulació".