Barcelona demana indultar Hasél i revisar el model policial, però condemna els aldarulls dels darrers dies

El ple de Barcelona ha condemnat aquest divendres la violència dels darrers dies durant els aldarulls en les manifestacions contra l'empresonament de Pablo Hasél, ha demanat indultar al raper i també ha instat a revisar el model policial. Tanmateix, ha estat impossible aconseguir un missatge unànime. Diversos grups han presentat propostes relacionades amb els fets d'aquests dies a la ciutat però després d'un llarg debat només se n'han aprovat dues: una presentada per Barcelona en Comú, amb els vots favorables d'ERC i JxCat i els vots contraris de la resta, i una presentada pel PSC, amb els vots favorables de Cs, PP i Barcelona pel Canvi; l'abstenció de Barcelona en Comú i JxCat; i el vot contrari d'ERC.

Insta el govern espanyol a tramitar de forma "urgent" l'indult a Hasel, a Valtònyc i qualsevol altre artista condemnat pels delictes d'injúries

Concretament, la proposició dels Comuns aprovada amb els vots dels dos grups independentistes al consistori recull diversos punts. En primer lloc, insta el govern espanyol a tramitar de forma "urgent" l'indult a Hasél, a Valtònyc i qualsevol altre artista condemnat pels delictes "contra sentiments religiosos o d'escarni públic, contra la Corona o d'enaltiment al terrorisme". En segon lloc, demana garantir els drets fonamentals com la llibertat d'expressió a través de la modificació del Codi Penal i la derogació de la llei mordassa.



En relació als aldarulls, el text condemna els danys al mobiliari i als béns per "expressions violentes". També dona suport als manifestants i agents de policia ferits, amb menció especial a la noia que ha perdut un ull. El darrer punt insta al Parlament a crear una comissió d'estudi per revisar el model d'unitats policials. Inicialment, la proposta dels Comuns instava a prohibir les bales de foam, però s'ha tret del redactat final després de transaccionar-lo amb JxCat i ERC.



El regidor Jordi Martí ha afirmat que la condemna a Hasel ha posat de manifest "el problema que té Espanya amb la llibertat d'expressió" i també ha dit que utilitzar un armament que pot buidar un ull a una noia "ha d'exigir revisió de procediments". A més, ha assegurat que la violència "mai és la via".

D'altra banda, la proposició que ha presentat al ple el PSC se centra únicament en els aldarulls. El text condemna "sense matisos" els fets dels darrers dies, defensa la manifestació "pacífica", manifesta suport al teixit comercial i expressa solidaritat a les persones afectades pel vandalisme i la violència.



El regidor del PSC i tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha lamentat no haver aconseguit un posicionament comú al consistori. Més endavant ha afirmat que "és arriscat fer teories sobre les causes que justifiquen la violència d'una minoria" i ha indicat que l'autoritat el que ha de fer quan això passa és "restablir l'ordre públic".



Per contra, s'han rebutjat les propostes presentades per Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi, que no han comptat amb el suport suficient per tirar endavant.