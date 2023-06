Barcelona desallotjarà a les 6:30 h les platges per Sant Joan

La ciutat de Barcelona ja està a punt per a la celebració de la revetlla de Sant Joan. Com a mesura per garantir la seguretat, la nit del 23 al 24 s'activa un dispositiu específic contempla desallotjar les platges a les 6:30 hores, on preveu que es concentrin unes 60.000 persones. L'objectiu és poder reobrir-les a les 9 h per als usuaris i banyistes.

La Guàrdia Urbana destinarà 400 agents al dispositiu nocturn especial per la revetlla, esperant una afluència de públic similar a la de l'any passat. També es "tancarà" el barri de la Barceloneta per evitar molèsties veïnals, canalitzant els fluxos d'entrada a la platja pels extrems. I hi haurà controls d'alcoholèmia i drogues tota la nit, i els agents podran realitzar també restriccions de mobilitat en determinades zones per evitar aglomeracions.

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana, l'Intendent Major Pedro Velázquez, han fet una crida a la prudència. Batlle ha augurat que la revetlla de Sant Joan serà la porta d'entrada a un estiu "tens i intens" amb una presència "massiva" de visitants i turistes i un flux de gent a l'espai públic que obliga a un desplegament "específic" de les forces de seguretat.

Velázquez ha explicat que preveuen un "esponjament" de la presència de gent a l'espai públic de la ciutat, repartida entre places, parcs i les platges, durant aquesta revetlla de Sant Joan. Però sobretot una concentració a la zona litoral, on s'aplegarà "gent molt jove".

La Guàrdia Urbana mantindrà especial atenció en els indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització. També a la zona forestal del Parc de Collserola.

El dispositiu de seguretat

La Guàrdia Urbana tindrà part del dispositiu dedicat a la mobilitat, que se centrarà, sobretot, en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu. Però també a la convivència, a la inspecció, a la prevenció de l'activitat delictiva i a la prevenció de casos d'assetjament i violència sexual. Hi haurà agents uniformats i altres de paisà.

Es preveu que la policia administrativa inspeccioni les guinguetes, que hauran de tancar al públic a les 3:30 hores i tindran mitja hora per recollir el local. També inspeccionaran locals destinats al subministrament d'alcohol i estaran "molt pendents" de si hi ha convocatòries de festa no autoritzades.

S'implementaran els anomenats 'itineraris segurs' amb 8 rutes protegides i amb presència policial per evitar casos de violència masclista. Són rutes que es preveu que es facin des dels punts de concentració de gent fins al transport públic i que es vigilaran en coordinació amb els punts lila.

El moment més important de la nit es preveu amb el desallotjament i normalització de platges, a les 6:30 hores. Es farà juntament amb el cos dels Mossos d'Esquadra, i de forma coordinada amb els serveis de neteja municipals. L'any passat, encara hi havia més de 8.000 persones a les platges en el moment del desallotjament.

Platja de la Barceloneta l'endemà de la revetlla de Sant Joan de 2022. — Natàlia Segura / ACN

Els serveis de neteja i recollida de residus del dispositiu de Sant Joan a la ciutat serà de 479 persones i 217 vehicles que se centraran als punts on se celebri la revetlla. Aquest dispositiu se sumarà al servei ordinari d'un dia festiu i, per tant, s'arribarà als 1.200 operaris treballant a la ciutat.

Petards i fogueres

El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS), prestarà atenció a la zona forestal, perllongant el dispositiu de vigilància en aquest àmbit de la ciutat fins ben entrada la nit. El cos de Bombers recorda el perill i la necessitat de col·laboració ciutadana per evitar el llançament de pirotècnia a prop de les zones forestals de la ciutat i la prohibició de fer qualsevol activitat amb foc a menys de 500 metres de les zones boscoses de Collserola o Montjuïc.

El director del servei, Sebastià Massagué, ha demanat "no abaixar la guàrdia" amb relació al risc d'incendi, enmig d'una zona "d'estrès hídric i sequera". També ha detallat que s'ha anticipat una regulació específica per a la venda de petards, ja que enguany s'ha prohibit la presència de casetes de pirotècnia a menys de 500 metres de la zona forestal. En total, s'han autoritzat 122 punts de venda i també s'hi estan fent inspeccions.