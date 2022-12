Barcelona dobla la potència municipal per generar energia fotovoltaica en tres anys

En el període 2020-2023, Barcelona ha doblat la potència fotovoltaica municipal instal·lada, sumant així més de 2.300 kWp (quilowatt pic) al parc municipal, gràcies a la posada en marxa de 62 noves instal·lacions. Ara, la ciutat disposa de 157 instal·lacions municipals d'energia solar, el que equival a un total de 4.300 kWp de potència fotovoltaica municipal.

Alhora, hi ha 21 instal·lacions en licitació i obres i 70 més en projecte, les quals equivaldrien a 5.930 kWp més. Amb totes aquestes, l'Ajuntament preveu arribar a disposar d'un total de 10.250 kWp de potència fotovoltaica en els pròxims anys, una quantitat que representa l'energia corresponent al consum de 5.575 llars. A aquest ritme, doncs, de cara a 2025 se superarien els 8.000 kWp de generació fotovoltaica al parc municipal, l'objectiu de la Declaració d'Emergència climàtica.

Incrementar la generació renovable a la ciutat

Per maximitzar la generació renovable a la ciutat, el consistori es proposa aprofitar tots els diferents espais i oportunitats que facilita la ciutat per tal de generar energia mitjançant el Sol. Aquí entra en joc la reconversió d'infraestructures existents de l'espai públic –façanes, murs, infraestructures i pèrgoles– per tal de poder generar energia. Fora d'aquestes, el consistori també està treballant en la implantació de plaques fotovoltaiques als túnels viaris de l'interior de la ciutat i de les Rondes.



El consistori està treballant en la implantació de plaques fotovoltaiques als túnels de la ciutat i de les Rondes

A nivell de ciutat, el passat mes de maig el Govern Municipal va instal·lar una gran estació fotovoltaica al sostre de la boca sud del túnel de Badal i els darrers mesos ha fet el mateix al túnel de Poblenou i al túnel de Sant Gervasi. Pròximament, també ha de començar la implantació de plaques al Túnel de la Rovira.

Les plaques del túnel de Badal, que ocupen 960 metres quadrats de sostre, seran capaces de generar una potència de 66 kWp i bona part de l'electricitat generada servirà per alimentar la il·luminació del mateix túnel. La instal·lació està finalitzada i es preveu que es posi en funcionament aviat.

En el cas del túnel de la Rovira, l'estació fotovoltaica serà de 1.000 metres quadrats i les plaques permetran generar una potència de 95,5 kWp. En aquest cas, l'electricitat produïda es dedicarà a autoconsum del túnel amb compensació d'excedents. Segons ha anunciat el consistori, la instal·lació de les plaques s'iniciarà aviat, un cop estigui finalitzada la impermeabilització de la coberta. La seva posada en funcionament es preveu pel 2023.

Serveis d'autoconsum municipal

Finalment, per tal d'afavorir la democratització de l'accés a l'energia i al sistema elèctric, el consistori barceloní està posant en marxa una iniciativa per oferir a la ciutadania l'energia solar generada per instal·lacions fotovoltaiques situades a l'espai públic. Segons han assegurat en una nota de premsa, a cada unitat familiar se li compartirà uns 500 W d'energia solar, que podria permetre l'estalvi de fins a un 25% de la factura elèctrica, el que suposa entorn d'uns 200 euros per a una família.

L'Ajuntament ha explicat que es començarà amb 11 pèrgoles que podrien donar energia fins a uns 1.000 usuaris. En un futur, es podria arribar a compartir l'energia solar d'una vintena de pèrgoles que ja estan situades a l'espai públic, reconvertint-les en instal·lacions d'autoconsum compartit, a unes 3.000 unitats familiars. El consistori ha assegurat que aquest servei s'iniciarà pròximament amb les pèrgoles de la Ronda de Dalt i d'Alfons Comín.