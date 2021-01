Barcelona endarrereix un any més la nova gossera a causa de la pandèmia

La construcció d'un nou Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) és un assumpte pendent que diferents administracions han evitat encarar des dels anys 90. Amb la ubicació definida a Vallbona, l'equip de Ada Colau assegura que licitarà l'obra abans que finalitzi el seu mandat (2023), però descarta que hi hagi cap partida per executar la seva construcció de cara al 2021 "a causa de les prioritats que marca la pandèmia".

El laberint de la construcció

La presidenta i portaveu de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals (ADDA), Carmen Méndez, s'indigna davant del retard de la construcció d'un nou CAACB. La reivindicació "d'un centre d'acolliment digne" va començar en 1997, des que es va constituir el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals, recorda Méndez, qui insisteix que el centre actual, construït el 1972 en la carretera de l'Arrabassada, no "té les condicions físiques per acollir animals".

Després que s'aconseguís que al CAACB es deixés de sacrificar a animals, el 2008 la llavors cinquena tinenta d'alcaldia de Medi Ambient, Imma Mayol (ICV-EUiA), es va comprometre a fer un nou centre d'acollida al parc de l'Oreneta, al barri de Pedralbes. Però a prop hi havia unes escoles d'alt standing que s'hi van oposar, així que en 2009 va proposar situar-ho en el cementiri de Montjuïc, opció que també es va desestimar.

ADDA: "Aquest és el gran fracàs institucional de la Barcelona amiga dels animals"

Durant l'etapa de Xavier Trias a l'alcaldia de Barcelona (2011-2015), es va signar un conveni urbanístic de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc Natural de Collserola per construir el nou centre d'acollida d'animals de companyia al barri de Vallbona (just al límit entre Barcelona i Montcada). Encara que el pacte es va tancar en 2014, el centre segueix sense construir-se. "Estem a mitjans de la segona legislatura i continua pendent", critica Méndez. "Aquest és el gran fracàs institucional de la Barcelona amiga dels animals", denúncia.

A preguntes de Públic, fonts del consistori de la capital catalana han detallat que "la idea és licitar i adjudicar abans d'acabar el mandat. Al 2021 no hi ha cap partida per a l'execució del CAACB, a causa de les prioritats que marca la pandèmia". La web de l'Ajuntament indica que el centre actual no dóna una resposta "positiva a les necessitats dels gossos, gats i fures perdudes i abandonades a la ciutat". Mentre no s'aprova la construcció del nou equipament, s'ha executat un pla de millora del CAACB actual, que ha comptat amb una inversió de 130.000 euros.

Els pactes entre Barcelona i Montcada i Reixac

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, Jordi Sánchez, puntualitza que el conveni urbanístic per a l'equipament, signat el 5 de novembre de 2014, contempla una sèrie d'obligacions. En primer lloc, acabar amb el barraquisme que hi havia al Torrent del Cargol, la qual cosa va tenir un cost d'1,1 milions. Una altra de les condicions era recuperar arquitectònicament i socialment l'històric Rec Comtal, situat entre els barris de Ca Sant Joan (Montcada i Reixac) i Vallbona (Barcelona), la qual cosa va suposar prop d'un altre milió.

Un altre dels pactes és millorar la connectivitat entre els barris de Ciutat Meridiana i Can Cuiàs, encara que l'Ajuntament de Barcelona diu que la seva execució no està en el conveni, però "hi ha bona disposició per a abordar-lo". Segons el consistori de la capital catalana, aquest projecte té un pressupost de 60.000 euros. En total, la suma supera els dos milions. A més, una vegada construït el centre, Montcada ha reclamat a Barcelona que s'encarregui de la gestió dels animals abandonats.

Com serà?

Després de tants pactes, obres i canvis de govern, com serà, el nou centre d'acolliment? Sánchez explica que el disseny aprofita les corbes de nivell i el pendent de la vall, per la qual cosa, tal com havia reclamat ADDA, les gàbies tindran el sostre verd i es construirien en pendent, una darrere d'una altra, i els animals no es veuran entre ells, evitant així l'estrès que això els provoca. Però aquesta no és l'única demanda dels animalistes. "La nostra reivindicació és que no sigui un centre de gàbies i ja està, sinó que hi hagi activitats i que la gent pugui visitar-lo d'una forma agradable i còmoda, que els animals tinguin bons espais", apunta Méndez. En aquest sentit, en el centre es preveuen espais de divulgació, però encara no se sap com es distribuiran.

D'altra banda, Méndez denuncia que, encara que s'han reunit amb membres del consistori per abordar altres temàtiques, l'Ajuntament no els ha mostrat el nou avantprojecte de l'espai. Malgrat això, en la web del consistori s'especifica que se situarà en la finca coneguda com la Torre Doña Juana, amb una superfície de més de 90.000 m², al costat del cementiri de Collserola. En total, el nou CAACB ocuparà 22.075 metres quadrats.

I què opinen en el centre actual? La responsable del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona i encarregada del CAACB, Anna Ortonoves, prefereix no avaluar la construcció del nou centre, però té l'esperança que aquesta administració la dugui a terme. Amb una gran passió pel seu treball, explica que actualment hi ha uns 110-120 gossos, però insisteix que, més enllà de l'espai, el lliurament dels més de 150 voluntaris és "essencial". Apunta que els gossos surten a passejar una cop al dia, menys en el cas d'estar malalts, que llavors el fan "les vegades que sigui necessari". "Tant de bo poguéssim treure'ls més cops al dia", lamenta.

Baixen els abandonaments durant la pandèmia a Barcelona

CAAD Maresme: "Quan vam tornar a la normalitat hem recollit bastants més animals del normal"

Una de les bones notícies d'aquest 2020 és que la tendència d'adopcions i abandonaments d'animals ha baixat en la capital catalana. Segons les dades proporcionades per l'Ajuntament de Barcelona, al novembre de 2019 van entrar 1.619 animals (gossos i gats) al centre d'acolliment, mentre que el 2020 la xifra va baixar a 1.271. Respecte a les adopcions, el 2019 es van adoptar 858 animals i el 2020, 821. Al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme (CAAD Maresme), que atén els animals abandonats de 16 municipis, van tenir el mateix fenomen però es va regular. "Quan ens van confinar van baixar les recollides. Quan vam tornar a la normalitat hem recollit bastants més del normal", adverteix el gestor del CAAD Maresme, Jordi Caballero. El 2020 va haver-hi gairebé 1.100 sortides en el CAAD Maresme i el 2019,1.244.

Els voluntaris, essencials per als animals abandonats

Per a la responsable del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona, Anna Ortonoves, el paper dels voluntaris ha estat essencial. "Des del 13 de març fins ara han estat allà cada dia", celebra. Ja que les visites sense cita prèvia estan prohibides, han organitzat excursions i sortides amb els gossos perquè no estiguessin tan sols, i els voluntaris s'han organitzat en grups bombolla. En el cas del CAAD Maresme, on actualment hi ha 82 gossos i 38 gats, també han hagut de limitar les visites de les escoles, així com altres programes socials. Però gràcies als voluntaris han mantingut els passejos matí i tarda entre setmana i als matins els caps de setmana.



Els protocols d'adopció en línia

A causa de les restriccions, les adopcions enguany han estat per cita prèvia. En el cas de Barcelona, Ortonoves explica que els sol·licitants han estat seleccionats perquè ja havien estat cases d'acolliment, adoptants o perquè van ser recomanades per persones de referència. "Treballem amb un qüestionari previ i amb el resultat fem una preselecció dels gossos o gats més adequats", detalla.

De cara al Nadal, cal adoptar de manera responsable i consensuada amb la família

De cara al Nadal, tant Ortonoves com Caballero reclamen que l'adopció sigui la primera opció, i que es faci de manera responsable i consensuada amb la família. En el cas que es prefereixi comprar, la tècnica de Barcelona demana que s'evitin plataformes com Milanuncios, ja que moltes vegades els anunciants fan cries d'animals quan això a Barcelona no està permès.