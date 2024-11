Barcelona estrena el tramvia per la Diagonal entre Glòries i Verdaguer

El servei de tramvia per la Diagonal entre Glòries i Verdaguer s'ha posat finalment en marxa aquest diumenge. La inauguració s'havia ajornat un dia per la vaga dels comitès d'empresa de Trambaix i Trambesòs, que reclamaven més qualitat del servei i seguretat per als usuaris. Encara no es tracta de la connexió completa entre les dues xarxes de tramvia, però de moment hi ha tres noves parades: Monumental, Sicília i Verdaguer.



Els usuaris podran enllaçar aquestes parades amb quatre línies de mertro i catorze de bus de TMB. L'ACN ha recollit l'experiència de viatge de diverses persones com en Josep i la Núria, que sovint van a Glòries a comprar i consideren que el trajecte és "més ràpid". "Amb metro i autobús s'havia de fer transbord. Era més complicat i trigava, entre una cosa i altra, més de mitja hora", ha indicat en Josep.



En la mateixa línia, en Mario ha celebrat que aquest transport públic és menys contaminant i creu que el farà servir "bastant" perquè està ben connectat amb el metro i l'autobús. "És ecosostenible, ràpid i no fa soroll. Em sembla molt bé", ha argumentat.



Un projecte que s'ha fet esperar

Després de 15 anys de debat i estudis, el servei ha arrencat aquest cap de setmana en horrari habitual, a partir de les cinc del matí. D'aquesta manera, es s'acaba un procés de dos anys d'obres i una inversió de més de 100 milions d'euros. El temps de viatge entre Glòries i Verdaguer és de set minuts es preveu que doni servei a 24.000 usuaris.



La connexió fins a Francesc Macià

Per completar la unió entre les dues xarxes de tramvia (Trambaix i Trambesòs) falta construir les vies en un tram de 2,8 quilòmetres per la Diagonal entre Verdaguer i la plaça Francesc Macià. L'Ajuntament de Barcelona vol aprovar primer els pressupostos abans d'arrencar amb les obres, que podrien començar l'estiu de 2025. Costaran més de 200 milions d'euros i s'allargaran uns 40 mesos, més de tres anys. El mateix projecte també inclou un nou col·lector d'aigües pluvials.



La Carme, una veïna de la zona, ha asseverat a l'ACN que normalment no fa ús del tramvia, però que sí espera utilitzar-lo per desplaçar-se fins a Glòries, on queda amb els seus amics per anar al centre comercial. A més, diu que queda pendent de la connexió fins a Francesc Macià. "Com tot triga tant, potser no ho veuré, però estaria bé", ha explicat.