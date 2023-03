Barcelona planteja eliminar un carril per sentit a la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres els estudis previs per a la remodelació de l'avinguda Meridiana entre Fabra i Puig i el Pont de Saravejo. Entre les actuacions que es contemplen, destaca l'eliminació d'un carril de circulació per sentit.

La tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha defensat que la proposta busca "desmuntar l'autopista urbana" i millorar la connectivitat entre Sant Andreu i Nou Barris. A banda d'eliminar un sentit de circulació per sentit, el consistori preveu implementar un carril bus d'entrada i sortida de la ciutat i un carril bus VAO d'entrada.

Entre les actuacions més destacades també hi ha la desaparició del pont del Dragó. L'enderrocament és possible a causa de la reducció de la cota de la calçada de l'avinguda Meridiana. Segons Sanz, això permetrà millorar la connexió amb el nucli antic de Sant Andreu: "Era un node més aviat insegur, on els vianants tenien moltes dificultats per poder travessar d'un punt a l'altre".

La proposta no ha anat més enllà dels estudis previs, els quals s'han tirat endavant amb un procés participatiu. Això no obstant, l'estudi ja ho deixa "tot a punt" per a poder ser executat durant el següent mandat.

Render de la proposta de reurbanització de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo. — Ajuntament de Barcelona

Segons els plans del consistori, el projecte executiu es podria encarregar a partir del gener del 2024 i, posteriorment, es licitarien les obres. "Estarem més a prop d'aquesta Meridiana que deixa enrere el fum i l'assalt, i passa a un espai de vida més obert", ha subratllat la tinenta d'alcaldia.

La proposta de reurbanització

El punt principal de la proposta de reurbanització d'aquest tram de 2,5 quilòmetres implica recuperar la rasant original de l'avinguda Meridiana i situar la calçada d'entrada a la cota de Nou Barris i la calçada de sortida a la cota de Sant Andreu, amb la qual cosa s'eliminaria el mur actual. El desnivell se salva amb una mitjana central on s'instal·laria un carril bici bidireccional i diversos passos de vianants per tal que es pugui travessar l'avinguda.

Render de la proposta de reurbanització de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo. — Ajuntament de Barcelona

En aquesta línia, la proposta del consistori contempla doblar els passos de vianants. Es passaria dels 9 actuals, amb una distància mitjana d'uns 300 metres, als 18 passos, amb una distància d'uns 130 metres de mitjana.

A banda, l'estudi també preveu eliminar la calçada segregada del costat de Sant Andreu, amb la qual cosa es podria ampliar la vorera, que passaria dels 3,5 a 18 metres d'amplada. Amb tot, la calçada actual es reduiria un 36% en favor de l'espai públic per al vianant.

El moment de la reurbanització

El consistori té en marxa les obres de reurbanització del tram entre Josep Estivill fins a Felip II, que es preveu que acabin abans de l'estiu. Pel que fa al tram entre Felip II i Fabra i Puig, aprovat en fase inicial, la intenció del consistori és portar el projecte executiu a aprovació definitiva el projecte el pròxim mes d'abril i licitar les obres a partir de la tardor que ve.

L'actual govern de l'Ajuntament de Barcelona ha actuat, fins ara, en 1,7 quilòmetres de l'avinguda. S'ha fet una aportació total de 28 milions d'euros, 6 dels quals corresponen a fons Next Generation.